南部中心／廖璟華、陳姵妡 澎湖報導

吃河豚真的要小心，因為多種河豚含劇毒，但台灣有一種市面上常見的無毒河豚，叫做"六斑點刺河豚"，是澎湖特產，產季剛好是11月到過年期間，平常冷凍販售，泡開涼拌，吃起來肉質肥美又脆甜，不只餐廳都有這道涼拌菜，連去菜市場也買得到。





不是河豚就有「毒」！ 澎湖特產"六斑點刺河豚"無毒又美味

在台灣海鮮餐廳，料理幾乎都使用無毒的河豚，並無中毒疑慮。（圖／民視新聞）





仔細切下河豚肉，畢竟身藏劇毒、有致命風險，更被形容每次吃都像在玩命。日本知名餐廳，不乏有豪華的河豚生魚片，河豚鍋，也可以拿來烤或是炸，但沒處理的河豚含神經毒素，是毒物氰化鈉的千倍以上，連加熱無法破壞，還沒有解毒劑，但河豚的美味，仍有不少饕客，喜歡品嘗。民眾vs.市場攤商：「這一包多少，400。」當然也有無毒的選擇，來到澎湖生鮮市場，各式各樣的海產分類盒裝，用塑膠冷凍這一袋就是河豚皮，是澎湖特產"斑點刺河豚"，不少海鮮餐廳都會買來做涼拌菜。澎湖餐廳業者：「用冰塊把它泡開。」

只要將河豚皮解凍，整理擺盤，就是一道美味的涼拌前菜，也是不少澎湖餐廳愛用的特色菜。澎湖餐廳業者：「澎湖河豚的話有很多吃法，第一個是皮嘛，皮就是我們常看到的涼拌，如是河豚新鮮的肝，下去煮我們澎湖的道地米粉，也是很棒的一道料理，是屬於澎湖的特色菜之一。」澎湖盛產的六斑點刺河豚，腹部呈現白色，背部有明顯的六塊深色斑點，是潮間帶常見的河豚，皮肉無毒，產季位於11月底到過年期間，肉質肥美又新鮮。澎湖餐廳業者：「它們那個煮好以後，把刺拔完以後，就是直接凍起來，等我們要吃的時候再發泡，就是泡那個冰水，它就會整個膨脹起來，口感就更脆。」其實在台灣海鮮餐廳，料理幾乎都使用無毒刺河豚，並無中毒疑慮，不過仍要注意食材新鮮度跟保存方法，才能吃到安心又美味的河豚料理。





