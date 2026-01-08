不是沾上柯就有罪！陳佩琪求還1物：夠慘了

▲民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪（右）今日向北檢喊話，要求歸還遭查扣的母親存摺。（圖／民眾黨提供）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨前主席柯文哲日前才公開笑稱，會勸妻子陳佩琪外出上班、分散注意力，「不然她每天在家寫臉書，我很頭痛」。不料話才說完沒多久，陳佩琪今（9）日再度在臉書發出千字長文，情緒激動地控訴檢調辦案過程，並向台北地檢署喊話，要求歸還遭查扣的母親存摺，直言「我們家已經被整得夠慘了」。

陳佩琪談及，2020年新冠疫情爆發期間，全球股市劇烈震盪，她曾在休假時前往銀行存款給小孩，未料多年後竟被牽連成為檢調眼中的「犯罪嫌疑人」，更指柯文哲因此被羈押長達一年。她強調，自己直到親身經歷，才深刻體會到台灣司法竟是這樣運作。

陳佩琪進一步指出，2024年5月時，名嘴開始質疑柯文哲購買辦公室一事，檢方隨即在搜索票中指涉「貪污嫌疑重大」，卻未曾約談釐清，就於8月30日取得法官同意進行搜索，甚至以「可能逃亡」作為理由。她提到，當時計畫退休前要和留美的女兒去美國玩一週，且早在6月就訂好機票，結果卻被冠上落跑嫌疑。

陳佩琪續指，檢方對於購屋金流的說法前後矛盾，夫妻倆對搜索票內容都各自有不同解讀，顯示連承辦檢察官都未釐清事實。陳佩琪直言，若當初檢方願意直接詢問，她對每一筆匯款時間、金額、銀行與仲介費用都記得一清二楚，卻連問都不問就騙票來搜索，她狠酸：「請北檢以後要瞎掰理由，功力要更精進才行！」

最後，陳佩琪透露，當天上午是為了協助94歲高齡母親，前往銀行補辦遭北檢查扣的存摺，卻遭銀行以規定為由拒絕。她痛批，母親行動不便，存摺遭扣押至今已一年半，想必檢方已用放大鏡看過無數遍了，「能否請您們行行好，把存摺還給我媽媽好嗎？我們家已經被你們整得夠慘了，不是跟柯文哲沾上邊的人就有犯罪嫌疑好嗎，拜託您們了…」。

