不是法人報告！ 台積電蓋章供應鏈30家

財經中心／廖珪如報導

台積電供應鏈論壇25日舉行，26日台積電發出新聞稿，感謝所有供應鏈的貢獻。圖為2025年11月8日台積電運動會董事長魏哲家。（圖／台積電提供）

台積（2330）公司周二舉行2025年供應鏈管理論壇，向全球供應商表達感謝，並重申將以更高標準推動建廠安全、永續發展與在地化，支持公司在二奈米等先進製程與先進封裝技術的研發、量產與全球產能布局。公司今（26）日發出新聞稿，指出本屆論壇以「淨零排放—攜手供應鏈共築永續地球」為主題，由副總經理暨資訊長林宏達博士進行專題簡報，說明台積電如何運用人工智慧提升營運效率並強化永續成果。公司並邀請獲「綠色製造卓越貢獻」獎的供應商分享節能設備與製造改善經驗。

台積電在論壇中強調營建工地安全管理，並正式發布《營建工地安全宣言》，指出安全將列為所有工程的最高優先事項。公司表示，已導入營造與監造分立機制，並邀請國際第三方專家駐場稽核，從安全意識、行為與環境三方面提升管理。台積電並於分組討論場次中，邀請獲「新廠建置安全績效表現卓越」獎的承攬商分享經驗。

台積電資深副總經理暨副共同營運長侯永清在會中表示，供應鏈伙伴在全球環境挑戰下保持韌性並展現貢獻，讓公司能持續深化技術合作、提升品質並推動淨零進程。今年論壇由執行副總經理暨共同營運長秦永沛、侯永清及資深副總經理何麗梅共同頒發「2025年優良供應商卓越表現獎」。台積電指出，今年的評選權重較往年更強調建廠安全、永續與在地化，並首次將「建廠安全績效」列為獨立獎項。

2025 年台積公司優良供應商卓越表現獎得獎名單如下（按英文名稱字母排序）：

愛德萬測試股份有限公司－卓越量產支援

萬潤科技股份有限公司－卓越量產支援

應用材料股份有限公司－綠色製造卓越貢獻暨卓越技術發展與量產支援

旭化成株式會社－卓越技術發展與量產支援

艾司摩爾科技股份有限公司－綠色製造卓越貢獻暨卓越量產支援

Austin Commercial, LP. －新廠建置表現卓越

佳能株式會社－卓越量產支援

長春石油化學股份有限公司－卓越量產支援

中國鋼鐵結構股份有限公司－新廠建置表現卓越

志聖工業股份有限公司－卓越量產支援

迪思科高科技股份有限公司－卓越量產支援

荏原製作所－卓越量產支援

互助營造股份有限公司－新廠建置表現卓越

健策精密工業股份有限公司－卓越量產支援

日商捷時雅股份有限公司－卓越技術發展與量產支援

美商科磊股份有限公司－卓越量產支援

KOKUSAI ELECTRIC－卓越量產支援

科林研發股份有限公司－卓越技術發展與量產支援

帆宣系統科技股份有限公司－新廠建置安全績效表現卓越

默克集團－綠色製造卓越貢獻

村田機械株式會社－新廠自動化表現卓越

美商昂圖科技股份有限公司－卓越量產支援

力森諾科集團－卓越技術發展與量產支援

台灣迪恩士半導體科技股份有限公司－卓越量產支援

信越半導體株式會社－卓越技術發展與量產支援

株式會社SUMCO －綠色製造卓越貢獻暨卓越量產支援

僑力化工股份有限公司－卓越量產支援

和淞科技股份有限公司－新廠建置表現卓越

大三億營造股份有限公司－新廠建置安全績效表現卓越

優貝克科技股份有限公司－卓越量產支援

