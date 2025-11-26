不是法人報告！ 台積電蓋章供應鏈30家
財經中心／廖珪如報導
台積（2330）公司周二舉行2025年供應鏈管理論壇，向全球供應商表達感謝，並重申將以更高標準推動建廠安全、永續發展與在地化，支持公司在二奈米等先進製程與先進封裝技術的研發、量產與全球產能布局。公司今（26）日發出新聞稿，指出本屆論壇以「淨零排放—攜手供應鏈共築永續地球」為主題，由副總經理暨資訊長林宏達博士進行專題簡報，說明台積電如何運用人工智慧提升營運效率並強化永續成果。公司並邀請獲「綠色製造卓越貢獻」獎的供應商分享節能設備與製造改善經驗。
台積電在論壇中強調營建工地安全管理，並正式發布《營建工地安全宣言》，指出安全將列為所有工程的最高優先事項。公司表示，已導入營造與監造分立機制，並邀請國際第三方專家駐場稽核，從安全意識、行為與環境三方面提升管理。台積電並於分組討論場次中，邀請獲「新廠建置安全績效表現卓越」獎的承攬商分享經驗。
台積電資深副總經理暨副共同營運長侯永清在會中表示，供應鏈伙伴在全球環境挑戰下保持韌性並展現貢獻，讓公司能持續深化技術合作、提升品質並推動淨零進程。今年論壇由執行副總經理暨共同營運長秦永沛、侯永清及資深副總經理何麗梅共同頒發「2025年優良供應商卓越表現獎」。台積電指出，今年的評選權重較往年更強調建廠安全、永續與在地化，並首次將「建廠安全績效」列為獨立獎項。
2025 年台積公司優良供應商卓越表現獎得獎名單如下（按英文名稱字母排序）：
愛德萬測試股份有限公司－卓越量產支援
萬潤科技股份有限公司－卓越量產支援
應用材料股份有限公司－綠色製造卓越貢獻暨卓越技術發展與量產支援
旭化成株式會社－卓越技術發展與量產支援
艾司摩爾科技股份有限公司－綠色製造卓越貢獻暨卓越量產支援
Austin Commercial, LP. －新廠建置表現卓越
佳能株式會社－卓越量產支援
長春石油化學股份有限公司－卓越量產支援
中國鋼鐵結構股份有限公司－新廠建置表現卓越
志聖工業股份有限公司－卓越量產支援
迪思科高科技股份有限公司－卓越量產支援
荏原製作所－卓越量產支援
互助營造股份有限公司－新廠建置表現卓越
健策精密工業股份有限公司－卓越量產支援
日商捷時雅股份有限公司－卓越技術發展與量產支援
美商科磊股份有限公司－卓越量產支援
KOKUSAI ELECTRIC－卓越量產支援
科林研發股份有限公司－卓越技術發展與量產支援
帆宣系統科技股份有限公司－新廠建置安全績效表現卓越
默克集團－綠色製造卓越貢獻
村田機械株式會社－新廠自動化表現卓越
美商昂圖科技股份有限公司－卓越量產支援
力森諾科集團－卓越技術發展與量產支援
台灣迪恩士半導體科技股份有限公司－卓越量產支援
信越半導體株式會社－卓越技術發展與量產支援
株式會社SUMCO －綠色製造卓越貢獻暨卓越量產支援
僑力化工股份有限公司－卓越量產支援
和淞科技股份有限公司－新廠建置表現卓越
大三億營造股份有限公司－新廠建置安全績效表現卓越
優貝克科技股份有限公司－卓越量產支援
更多三立新聞網報導
快檢查！不是炎黃子孫？ 這四個姓代表你可能戰神後代
勞動部發錢了！ 領取辦法一次看
盤前／Gemini 3帶旺TPU 矽光子20檔
盤前／半導體介面測試 3強壓力價曝
其他人也在看
雙資強勢回補權值大復活 台股放量奪回27000點/南亞科違約風暴 極速行情下少年股神又落馬/無人機國防雙題材 雷虎漲停軍火線全面延燒｜Yahoo財經掃描
美股周二在降息預期升溫帶動下全面走高。隨著美政府關門危機落幕、零售銷售與PPI等延後公布的經濟數據顯示消費轉弱、通膨持續降溫，加上多位Fed官員釋出鴿派談話，市場押注12月再降息一碼機率升至逾8成，道瓊工業指數大漲1.43%，標普500指數漲0.91%，那斯達克指數漲0.67%，費城半導體指數小漲0.16%。個股方面，受Meta傳出洽談採用Google自研TPU晶片影響，輝達股價一度重挫逾7%，終場仍跌2.59%，壓抑科技股漲勢；相對地，Google母公司Alphabet續漲1.53%再創歷史新高，合作夥伴博通也漲1.87%。台積電ADR早盤一度大跌逾4%，盤中跌勢收斂，尾盤回到平盤，英特爾則是微升0.9%，反映市場對台積電提告前高層轉投英特爾事件的後續觀望氣氛。 亞股今日多數跟隨美股走揚。日股大漲1.85%，韓股同步勁揚2.67%；港股小幅收漲，上證綜合指數則是走弱，區域市場情緒普遍偏多。 在AI情緒回溫加持下，台股今（26）日一路震盪走高，終場大漲497.37點、收在今日最高價27409.54點，漲幅1.85%，成功收復27000點與10日線，成交值放大至5099.61億元，顯示資金回流力道強勁。權值股全面點火，台積電(2330)上漲25元收1440元，鴻海(2317)勁揚逾3%，聯發科(2454)在Google TPU與AI題材加持下攻上漲停鎖在1300元，帶動電子與AI族群人氣回籠；「小台積電」富邦科技(0052)完成一拆七後恢復交易，股價走揚，成交量爆出逾20萬張、穩坐成交王。題材股方面，軍工概念在總統賴清德拋出1.25兆元國防特別預算與國防部無人機採購案加持下全面點火，雷虎(8033)、漢翔(2634)、龍德造船(6753)等多檔亮燈漲停；矽光子與光通訊族群同樣強勢，波若威(3163)、光聖(6442)、聯亞(3081)等聯袂強漲，高價股力旺(3529)重返2000元大關、股王信驊(5274)收盤價再創新高，整體盤面多頭氣勢明顯轉強。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 4 小時前
子公司工業富聯因「訂單展望下調」謠言觸跌停 鴻海發重訊
鴻海子公司富士康工業互聯（工業富聯）遭爆訂單或展望下調，24日在A股掛牌盤中觸及跌停，光是最近2個交易日跌幅已達15%，收盤價55.94元人民幣，探2個月低點。針對工業富聯遭網際網路平台消息指稱「下調中廣新聞網 ・ 1 天前
國防500億標案將至！雷虎開盤秒鎖漲停板 盤中32檔個股攻頂...航運族群開4紅燈撐起揚帆
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（26）日開盤走高，最高一度上漲437.56點至27,349.73點，截至中午12時35分暫報27,262.50點，維持在上漲350.3...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
下個是誰？羅唯仁「帶槍投英特爾」 爆魏哲家陷更大人事危機
台積電日前爆出重量級人事震撼彈，退休資深副總羅唯仁遭指控在離職前影印二十箱資料，並轉投美國英特爾，引發科技圈譁然；台積電已於11月25日提告羅唯仁。有消息指出，這已讓董座魏哲家面臨一場關於人事布局的思考，因台積電中生代接班梯隊的競爭暗潮浮現，任何人事決策不慎，都可能引發比此次跳槽事件更嚴重的技術與人才外流。中時財經即時 ・ 13 小時前
股利政策出爐！兆豐金前三季EPS 1.91元、估明年台幣在28.5~31元區間
兆豐金今天舉行法說會，前三季每股獲利達1.91元，居公股第一名。展望後市，兆豐金總經理張傳章表示，今年第四季信用成本下降，子公司獲利穩健，資本充足，今年股利政策將會以現金股利為主，將與過去配發率75%相當，未來會以穩健資本，ROE 10%、ROA1%為目標。預期明年台灣經濟溫和成長，央行利率政策會維持不變，估美元兌台幣會在28.5~31元區間。太報 ・ 1 天前
《半導體》外資點名聯發科「兩頭燒」：手機毛利縮、ASIC專案卡關
【時報記者王逸芯台北報導】美系外資最新報告指出，受到智慧手機業務競爭加劇、成本上升以及終端需求疲弱影響，將聯發科（2454）2026與2027年每股盈餘（EPS）預估下調4%，反映核心業務毛利率前景轉弱。外資表示，聯發科股價近三個月相對大盤表現不佳（-18%，同期台股上漲9%），市場情緒本已偏空，而2026年上半年獲利年減幅度可能加劇，使短期反彈機會受限。 外資強調，雖然聯發科管理層對主要美系雲端服務商（CSP）的資料中心ASIC專案具信心，但該專案過去一年多次延遲，仍需觀察後續執行狀況，另一家美系CSP專案同樣面臨遞延，加上設計服務市場競爭激烈，使能見度有限。基於修正後的獲利預估，外資維持「中立」評等，目標價從1300元調降到1260元，恐使股價短期內仍有壓力。 外資指出，智慧手機SoC毛利率下行壓力大於預期，主要受到高通在中高階市場採取更具侵略性的價格策略，加上三星提供較低晶圓代工成本，使競爭進一步升溫；同時，聯發科旗艦SoC如天璣9500因晶片面積更大、設計效率不足，導致成本推升，而台積電（2330）先進製程漲價、封測產能吃緊與BT載板成本上揚也使費用增加。在安卓終端需求疲弱的背時報資訊 ・ 1 天前
不怕景氣衰退 4檔軍工股有獲利又站上月線
截至本週二(2025年11月25日)為止，芝加哥商品交易所的FedWatch工具顯示，市場預期聯準會(Fed)在12月會議(12月9日至10日)降再降息一碼的機率約為 80%至85%之間 。美股聞訊大漲，台股也重新挑戰27000，雖然收盤沒有站上，但市場信心已經逐步恢復。然而Fed連續降息的背後，其實是對未來經濟衰退的隱憂。陳唯泰｜Yahoo專欄作家 ・ 1 天前
台股盤前／美光、博通暴漲！台指夜盤強彈438點 台股有機會止跌反攻
美國股市週一（24）日強勢收紅，在市場對聯準會 12 月可能降息的預期急速升溫下，科技股漲勢全面回神，七巨頭Alphabet、輝達、亞馬遜、Meta、微軟、特斯拉、蘋果成為盤面主力，帶動那斯達克指數大漲 2.69%、費半指數更狂飆 4.63%。同時，川普證實已接受中國國家主席習近平邀請，將於明年四月訪問北京，使中美關係添上一層期待性，市場避險情緒同步下降。美股全面大漲、台指期夜盤強彈，台股今（25三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台光電爆衝飆史高！AI需求訂單滿到2026 外資喊上看1695元
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導銅箔基板廠台光電（2383）在AI伺服器與網通市場的火熱需求帶動下，產線持續滿載，明年的訂單能見度幾乎一路排滿。受惠高階A...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
20檔IPO無力 跌破承銷價
今年台股雖強勢大漲，然而並非所有上市櫃IPO掛牌公司都享受到「掛牌蜜月期」，統計今年60家企業上市櫃掛牌，其中20家慘遭滑鐵爐，「摜破承銷價」。如永擎（7711）及東方風能（7786）近日上市碰到台股重挫，致上市後股價先上後下，目前股價均已跌破承銷價。工商時報 ・ 1 天前
抽中一張賺4.5萬元！英特爾、輝達好伙伴「邁萪」今上市 蜜月行情漲逾三成
獲輝達與英特爾訂單的散熱模組廠邁萪（6831）今（25）日以承銷價120元正式上市，盤中一舉衝高至165元，漲幅達37.5％，掛牌首日順利展開蜜月行情，抽中在高點賣掉者，一張有望賺4.5萬元。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
印度PC市場逆勢揚 雙A吃香
就在全球PC業因記憶體及其他關鍵零組件缺料漲價而受累，動能被看衰之際，印度PC市場仍交出了雙位數成長的好表現。其中，台雙A品牌廠宏碁與華碩也同步以優於產業均值的增幅，在印度分占第三及第五大。工商時報 ・ 1 天前
亞太首座及最大 STELLANTIS BRAND HOUSE 寶嘉聯合攜手佳樂汽車「台中旗艦品牌中心」盛大開幕
寶嘉聯合於 2025 年 11 月 24 日攜手中部經銷夥伴 – 佳樂汽車，在台中市中清路正式揭幕以 STELLANTIS BRAND HOUSE 全球最新規範打造的 「台中旗艦品牌中心」。此據點不僅是亞太區首座依循 STELLANTIS BRAND HOUSE 標準建置，也是亞太區最大的多品牌展示中心，更是少數將 Alfa Romeo、CITROËN、Jeep、PEUGEOT 四個品牌完整呈現於單一場域的服務據點。藉由全新沉浸式展示方式，「台中旗艦品牌中心」不僅體現 STELLANTIS 的品牌整合高度，也為台灣市場開啟前所未有的「多品牌複合銷售與服務體驗新格局」。 本次「台中旗艦品牌中心」…CarFun玩車誌 ・ 13 小時前
魏哲家喊先進製程「不夠」 傳台積擬加蓋3座2奈米廠
台北市 / 綜合報導 「護國神山」台積電，傳出將在台灣再次擴廠。平面媒體報導，台積電有意加蓋三座2奈米廠，地點可能選在南科附近的「南科特定區」；對此，台積電在截稿前，還沒做出回應。但人工智慧蓬勃發展，真的讓台積電的產能供不應求，董事長魏哲家最近在美國矽谷就坦言，先進製程「不夠、不夠、還是不夠」。輝達執行長黃仁勳，上次旋風訪台，也是希望能拿到更多晶片。 台積電董事長魏哲家VS.輝達執行長黃仁勳(11.08)說：「(你和黃仁勳談了什麼)，他想要更多晶片，沒錯，黃仁勳還想增加多少晶片)，這是機密，(是機密啊)。」「AI教父」黃仁勳日前再次旋風訪台，想拿到更多晶片，不難想像，台積電的產能有多麼供不應求，平面媒體報導，「護國神山」近期打算在台灣再蓋三座2奈米廠，一座預計投資3千億元，總額將達到9千億元，地點可能在南科特定區。台經院產經資料庫總監劉佩真說：「台積電已經在這個南科，建立龐大的先進製程的一個基地，這樣就能跟現有的晶圓廠，後段的一個封裝廠，形成一個緊密的超大晶圓廠，群聚的一個效應。」看看台灣目前2奈米版圖，新竹寶山規劃2座，高雄楠梓則是5座，這一季已經開始量產，如今南科有望再加3座，顯現先進製程需求龐大，2奈米家族，能長期為台積電貢獻營收，競爭對手三星則是宣稱，明年會在美國用2奈米幫特斯拉生產AI6，英特爾也號稱推出18A製程，但都難以跟台積電抗衡。台經院產經資料庫總監劉佩真說：「台積電製程整體的穩定性跟超高的良率，(會讓)客戶也具有轉換的一個成本，而且台積電也具有成熟的生產性能跟服務，還有產能跟交情的一個保證。」研調機構也指出，全球先進製程擴產，台積電就是主力，12吋月產能未來5年將增加超過30萬片，董事長魏哲家近期也直言，先進製程「不夠、不夠、還是不夠」，產能距離客戶需求，大約還差了3倍，還逗趣地說，想把「No more wafer」穿在身上，有分析師看好到了2030年，台積電的市值說不定就能超越蘋果，就看「護國神山」，接下來如何再創奇蹟。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
台股開戶破1366萬戶！30歲以下新戶占六成 這2檔混搭正當時
10月底台股累積總開戶數達到1366萬2156人，續創歷史新高，根據證交所公告，30歲以下新增開戶數達3萬88人，占10月整體新增開戶數逾6成，顯示台股持續朝向年輕化趨勢。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
國際盤勢／川普將訪北京！降息預期攀升 亞股今開盤等著噴
美股週一（24）日強力反彈，那斯達克指數大漲598點，漲幅高達2.69%，S&P500指數漲1.55%，道瓊指數則上揚202點。費城半導體指數飆漲4.63%，博通暴衝11%、美光大漲近8%、輝達也漲逾2%，市場受惠於聯準會（Fed）12月降息機率大增、加上AI題材再度升溫、川普釋出將在明年4月訪問中國的訊號，成為激勵股市多頭的重要推力。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 1 天前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 11 小時前
為個人利益出賣台積電背叛國家！退休資深副總羅唯仁傳「不滿升遷安排」跳槽英特爾：要讓台積電付出代價
報導提到，老台積電人對此形容，像是過去張忠謀安排劉德音和魏哲家接班後，蔣尚義退休後跳槽到中國的中芯國際一樣，羅唯仁自視甚高，也當自己是CEO的料，於是走向跟蔣尚義一樣的路。放言 Fount Media ・ 8 小時前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 1 天前