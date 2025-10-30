不是泡麵、鳳梨酥 日本人超愛台灣1伴手禮 狂列優點喊實用
今年來台觀光客以日本為大宗，不少人會購買伴手禮回國，除了泡麵、鳳梨酥外，有「台灣LV」之稱的茄芷袋，近期被日本人狂推，旅居台灣的日籍部落客「日本人的歐吉桑」指出，在日本的爸媽收到茄芷袋後非常高興，還拿著袋子開心合影；他分析茄芷袋對日本長輩來說有5大優點，包括實用性與配色等，不少網友也留言說見過日本人對茄芷袋愛不釋手，來台狂買，大讚是台灣之光。
「日本人的歐吉桑」在臉書上，詳細解析茄芷袋受日本長輩歡迎的5大理由：
1.輕又耐用，方便攜帶，對於沒有騎摩托車習慣的日本長輩來說，是非常重要的原因。
2.網狀設計有通氣性，相當適合梅雨季節較長的日本氣候型態。
3.令人懷念的復古配色，是日本大正到昭和初期時代的流行配色。
4.具有防水又可清洗的特性，適合日本的氣候。
5.看起來是非常便宜的包包，許多日本長輩嫌棄又貴又高調的東西，樸實的茄芷袋符合他們需求。
文章也吸引一票網友留言，不少人大讚茄芷袋真的很輕巧耐用，而且濕掉後只要曬一曬就乾，很方便。也有許多人分享日本人的愛用程度，「真的！我買伴手禮都用這個裝土產，結果包包被大讚，而且男生女生都很愛」、「連星巴克都有特製的款式和顏色，前陣子日本友人來訪她們狂買不少」、「今年七月去金澤也看到有路人提」、「上次朋友的日本朋友來，也是要找台灣編織袋，帶了好幾個回國」、「輕又耐用真的是一大優點」、「在日本參展時也是拿這種袋子當贈品，日本客人都很喜歡，還有年輕人特地拿名片來換袋子」。
茄芷袋起源於台南後壁區菁寮里，最初是由「藺草」編織而成的「草袋仔」，隨著1970年代塑膠製品興起，茄芷袋的材料改為防水耐磨的彩色尼龍網布，並演變成現在常見的樣子，其中紅綠藍條紋的茄芷袋最經典。
其他人也在看
到底該怎麼學好日語？讓日文超好的外國人來告訴你訣竅！
許多人因為喜愛日本文化而開始學習日語，但卻抓不太到訣竅，覺得學習上充滿阻礙嗎？下面將由居住在日本當地，且日語好到連日本人都嚇一跳的外國人們來訴說一下，學好日語到底有多難？還有又該怎麼克服這些問題呢？一起來看看吧！ ※僅為受訪者的個人意見LIVE JAPAN ・ 1 天前
擁5優點「台灣1伴手禮」KO鳳梨酥？日人：爸媽超愛
生活中心／李汶臻報導台灣人飛日本旅遊，都不忘要帶伴手禮回來；而日本人到訪台灣，同樣免不了被各種知名小吃、零食吸引，泡麵、鳳梨酥等食物全都在必買伴手禮清單上。不過，日本長輩們似乎種愛台灣這一特殊的伴手禮；日前就有旅居台灣的日本人透露，自家爸媽收到後超開心，更列出5大優點狂讚。民視 ・ 2 小時前
台灣茄芷袋爆紅！ 日本旅客狂買成伴手禮首選
今年來台的日本觀光客數量激增，伴手禮市場也隨之熱絡。除了經典的泡麵與鳳梨酥外，有「台灣LV」之稱的茄芷袋近期在日本旅客間掀起熱潮。根據旅居台灣的日籍部落客「日本人的歐吉桑」分析，這款源自台南後壁區的經典編織袋，因其實用性與復古設計深受日本長輩喜愛。中天新聞網 ・ 1 小時前
日本房市熱度升溫 成台人海外置產首選
隨著日本觀光回溫，房市熱度明顯升溫，加上文化貼近，成為不少台人海外置產首選，但跨國購屋仍有語言、稅務與管理挑戰。專家提醒，購屋前應充分了解制度，才能保障投資安全。TVBS新聞網 ・ 6 小時前
送「台灣LV」茄芷袋給爸媽超開心！ 旅台日人列5優點：日本老人很喜歡
「日本人的歐吉桑」指出，首先「台灣LV」輕又耐用，這對於沒有騎摩托車習慣的日本老人來說十分重要；第二，這款包包的網狀設計透氣性極佳，很適合梅雨季長的日本；第三，「台灣LV」的配色呼應了日本大正至昭和初期時代的流行色。「日本人的歐吉桑」提到，第四，包包具有防水...CTWANT ・ 1 天前
日人遊台灣報家鄉！台人秒聯想「這動漫人物的爸爸」 他嚇傻：有點可怕
疫情解封後，民眾瘋狂出國旅遊，而日本是不少人心中的出遊首選，這也讓許多台灣人對日本許多地區相當熟悉。一名日本網友分享了自己的親身經歷，他來台灣旅遊時，對台灣人的反應感到十分驚訝。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
台灣人「吃飯內用習慣」掀共鳴 大票人點頭：不自在
每到假日或用餐尖峰時段，許多餐廳為了提高翻桌率，常會詢問客人是否願意與他人併桌，一名女子觀察到，台灣人普遍不習慣與陌生人共桌，即使店內客滿，也多半寧願等待空位或選擇外帶，貼文曝光掀起討論，許多人紛紛表示，除了百貨美食街不得已需要併桌，在其他店家「吃飯是個人時間，不希望被打擾」。中時新聞網 ・ 1 天前
日本人超愛「台灣LV」茄芷袋 日長輩：實用.配色復古
台北市 / 綜合報導 許多日本人喜歡來台灣旅遊，伴手禮除了會買鳳梨酥之外，現在連有「台灣LV」之稱的茄芷袋，也受到許多日本人喜愛。旅居台灣的日籍部落客發文分享，在日本的爸媽收到茄芷袋後非常高興，還拿著袋子開心合照。他就分析茄芷袋對日本的長輩來說，除了很透氣、實用，也是會讓他們懷念的復古配色。許多人留言都表示很有共鳴，也有人大讚茄芷袋是台灣之光。 原始連結華視影音 ・ 4 小時前
鳳梨酥讓位！日本人瘋搶台灣「這1神物」 他揭愛用5大原因 一票人驚呆
疫情解除後，民眾紛紛出國旅遊，日本成為台灣人首選的旅遊目的地之一；同時，台灣也成為日本人喜愛造訪的國家。由於台灣的特色美食眾多，不少日本遊客都會購買伴手禮帶回國。除了鳳梨酥、太陽餅之外，近來有「台灣LV」之稱的茄芷袋，更意外成為日本人瘋搶的熱門紀念品。旅居台灣的日籍部落客「日本人的歐吉桑」表示，他寄送茄芷袋回日本後，父母收到後非常開心，甚至拿著袋子合影留念，他也分析了日本長輩喜愛茄芷袋的五大原因。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
房間小卻狂吸客！台灣人飛日本愛住1飯店 3大原因曝光
日本是我國民眾出國旅遊的首選，其中不少人住宿時，都會選擇知名連鎖商務飯店品牌「東橫INN」。一位網友近日表示，東橫INN的一大特色就是房間很小，連打開行李箱都很困難，不過還是吸引許多台灣人入住，讓他忍不住好奇，「到底東橫INN有什麼魅力？」，貼文曝光後引發熱議，許多人紛紛指出，該品牌三大關鍵特色就是地點交通方便、提供早餐、價格便宜，不過隨著大量旅客湧入日本，東橫INN房價近年來也跟著水漲船高。中時新聞網 ・ 20 小時前
民眾見日飯店備品「大廳自取」質疑為何台灣不行 一票服務業搖頭：被蕭貪仔玩壞
近日，有網友在社群平台Threads發文指出，自己到日本旅遊，在飯店大廳看到黑色櫃子放滿備品供住客自行取用。他針對今年台灣旅宿業的「備品之亂」表示：「明明備品放大廳就可以解決一切問題，人家日本飯店就ok，你台灣飯店就毛一堆！」這則發文引起網友熱烈回文，不少網友抱怨...CTWANT ・ 1 天前
蔣萬安估輝達簽約115年中、新壽解約114年11月底
（中央社記者劉建邦、陳昱婷台北29日電）台北市長蔣萬安宣布輝達落腳北士科T17、T18。蔣萬安回應議員質詢何時與輝達簽約說，依評估明年中可完成相關程序；他也表示，預估今年11月底可與新壽解約。中央社 ・ 1 天前
桃園市府經發局爆收賄弊案 承辦員、業者遭裁定羈押禁見
即時中心／徐子為報導桃園市政府爆發經濟發展局官員收賄案，工業行政科科施姓科長疑似涉嫌收取申請擴廠廠商數十萬元賄款，檢察官經法院批准，昨（27）日搜索經發局與施姓科長住家，以被告身分將施帶回訊問，同時也帶回2名承辦員詢問，熊姓前副局長則以證人身分被傳喚。檢察官今凌晨複訊時，發現已退休的秦姓承辦員也涉收賄，當庭逮捕轉列被告，將他與涉嫌行賄的蕭姓、吳姓業者向法院聲請羈押，施合隆坦承收賄以10萬元交保；桃園地院庭訊後，裁定秦姓承辦員、蕭姓業者羈押禁見，吳女以30萬元交保。民視 ・ 1 天前
小孟老師運勢／別亂花錢！1星座需做出理想計畫
生活中心／綜合報導10月29日星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師分析12星座的幸運色、貴人與小人，以及工作運、財運以及感情運勢。其中獅子座在感情方面，有望與另一半纏綿在浪漫中；巨蟹座在工作方面，需沉著把握機會；至於財運，「這星座」需做出理想計畫，以免荷包失血。民視 ・ 1 天前
接到電話稱「普發1萬元遭盜領」他配合調查 84萬元全飛了
普發一萬元將上路，不少民眾翹首盼望，詐騙集團也看準時機，對此內政部警政署呼籲，電話上或視訊聽見檢察官或警察聲稱要辦案，請直接掛斷；聽見監管帳戶、清查財產，就是詐騙；檢、警、調不會以電話或視訊辦案、調查金流，更不會索取現金、金融卡或信用卡；有詐騙疑慮，請撥打165查詢。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 4 小時前
Lulu突喊「我懷孕了」 陳漢典加碼爆料明年2月：會看到孕婦上台
台灣戲劇大師李國修創作的經典喜劇《風屏劇團三部曲》首部曲《半里長城》笑噴版，今（30日）演出前夕舉行彩排記者會，藝術總監王月、導演許栢昂率郭子乾、樊光耀、Lulu黃路梓茵、陳漢典、郁方、杜詩梅等演員登場，也是陳漢典與Lulu結婚登記後首度露面，聊到新婚心情，陳漢典突自爆：「其實我是外貌協會，我就是貪圖她的美色。」鏡報 ・ 3 小時前
豬瘟破口抓到了？ 立委驚爆「他一年申請3002次食品免查驗」沒人管
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 非洲豬瘟破口抓到了？外界高度質疑現行「一般食品6公斤及1000美元以下免申請輸入查驗」制度有漏洞，民進黨立委林淑芬今（30）日揭露，有民眾去年就申請多達3002次，一年有294天「天天都申報」、「還自用咧！」批評食藥署開了門卻兩手一攤；食藥署長姜至剛則回應，將針對申請高頻次民眾加強勾稽，而該名民眾今年9月已被登門稽查...匯流新聞網 ・ 7 小時前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引起軒然大波。王子於下午2點38發文，打破沉默，承認越過朋友界線：「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
59歲坣娜傳胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前