不是泡麵、鳳梨酥 日本人超愛台灣1伴手禮 狂列優點喊實用

今年來台觀光客以日本為大宗，不少人會購買伴手禮回國，除了泡麵、鳳梨酥外，有「台灣LV」之稱的茄芷袋，近期被日本人狂推，旅居台灣的日籍部落客「日本人的歐吉桑」指出，在日本的爸媽收到茄芷袋後非常高興，還拿著袋子開心合影；他分析茄芷袋對日本長輩來說有5大優點，包括實用性與配色等，不少網友也留言說見過日本人對茄芷袋愛不釋手，來台狂買，大讚是台灣之光。

「日本人的歐吉桑」在臉書上，詳細解析茄芷袋受日本長輩歡迎的5大理由：

廣告 廣告

1.輕又耐用，方便攜帶，對於沒有騎摩托車習慣的日本長輩來說，是非常重要的原因。

2.網狀設計有通氣性，相當適合梅雨季節較長的日本氣候型態。

3.令人懷念的復古配色，是日本大正到昭和初期時代的流行配色。

4.具有防水又可清洗的特性，適合日本的氣候。

5.看起來是非常便宜的包包，許多日本長輩嫌棄又貴又高調的東西，樸實的茄芷袋符合他們需求。

文章也吸引一票網友留言，不少人大讚茄芷袋真的很輕巧耐用，而且濕掉後只要曬一曬就乾，很方便。也有許多人分享日本人的愛用程度，「真的！我買伴手禮都用這個裝土產，結果包包被大讚，而且男生女生都很愛」、「連星巴克都有特製的款式和顏色，前陣子日本友人來訪她們狂買不少」、「今年七月去金澤也看到有路人提」、「上次朋友的日本朋友來，也是要找台灣編織袋，帶了好幾個回國」、「輕又耐用真的是一大優點」、「在日本參展時也是拿這種袋子當贈品，日本客人都很喜歡，還有年輕人特地拿名片來換袋子」。

茄芷袋起源於台南後壁區菁寮里，最初是由「藺草」編織而成的「草袋仔」，隨著1970年代塑膠製品興起，茄芷袋的材料改為防水耐磨的彩色尼龍網布，並演變成現在常見的樣子，其中紅綠藍條紋的茄芷袋最經典。

更多中時新聞網報導

范姜彥豐控粿粿外遇邱勝翊

總統盃3X3籃球 凱達格蘭大道爭冠

隋棠和胡瓜挑戰極限 曝入行被騙辛酸