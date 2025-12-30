不是洗澡順序！衛福部揭冬季洗澡中風關鍵 其實藏在這裡

冬天洗澡務必留意劇烈溫差對身體造成的負擔

冬季鋒面來襲，氣溫驟降，浴室意外頻傳。低溫對健康的威脅往往是無聲的，從溫暖的室內空間走入冰冷的浴室，短短幾分鐘內身體承受劇烈溫差。醫學數據警示：溫差超過 5 度，死亡風險顯著上升。對於血管彈性較差的長者、三高患者或平時自認健康的青壯年，引發低血壓、頭暈，甚至中風的人數也不斷增加。

近年網路流傳「冬天洗澡一定要從腳循序往上洗到頭，才能避免中風」。對此，衛福部表示：洗澡順序本身並非關鍵，真正需要警惕的，其實是短時間內過大的溫度變化，這才是引發心腦血管意外的真正元兇，應從根本改善衛浴環境。

浴室溫度管理成為現代健康住宅的重要配備，為家人提供全面性防護

面對劇烈溫差帶來的健康隱憂，現代居家設計已將「浴室溫度管理」視為健康住宅不可或缺的基本配備。相較於傳統移動式電暖器，ALASKA 阿拉斯加「多功能浴室暖風乾燥機」以三大機能，提供更全面且安心的防護。

洗澡前｜預熱暖房：迅速提升浴室溫度，消除室內外溫差，讓人踏入浴室時不再因冷空氣導致血壓飆升。

洗澡中｜間歇換氣：維持環境溫暖之餘，適度排出熱氣，預防浴室悶熱，將洗澡轉化為全然的放鬆。

洗澡後｜加速乾燥：強力送風加強浴室空氣對流，同時迅速排出水氣，大幅降低冬季因肢體僵硬而在濕滑地板跌倒的風險。

預熱與暖房功能外，也加快排濕速度使地板不再濕滑

台灣專業換氣設備品牌 ALASKA 阿拉斯加 強調：「我們不只提供產品，更在推廣一種安全的生活方式」。尤其家中有長輩、幼童的家庭，更需要完善的浴室溫控規劃，讓洗澡成為放鬆而非擔心的時刻，透過專業的加熱與換氣技術，讓每一位家庭成員都能在冷冽的冬日裡，享受溫暖、乾爽且安心的沐浴時光。

多功能暖風乾燥機產品資訊：https://www.alaska.com.tw/thermo-ventilator

