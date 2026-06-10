不是洗碗精、拖鞋 岳母一招滅蟑 他崇拜：清理超輕鬆

家中出現蟑螂時，很多人會嚇到無法動作，不過有網友分享，自己雖然敢打蟑螂，但岳母出手的速度實在太快，令他佩服，而岳母的招數就是用馬克杯裝入半杯燒開的熱水往蟑螂潑去，問題瞬間就會解決，貼文引發網友熱烈討論，不少人覺得要等水燒開太慢，但也有洗碗精、清潔劑等方法可以用來對付蟑螂。

一名網友在Threads上分享，岳母對付蟑螂的方法實在太厲害，目前為止沒看過比岳母更俐落的手段，他指出，岳母會盛半杯馬克杯的100度開水朝蟑螂潑去，問題就會瞬間解決，收拾起來超級輕鬆，他第一次看的時候就被這招帥到。

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但原PO也補充說明，這個招式僅限於在沒有電線和電器的環境下使用，而且家中因為有電熱水器，所以能在10秒之內快速取得滾燙的熱水。

貼文引發網友關注，不少網友表示要等水燒開確實需要一點時間，但還有其他招數可以用來對付蟑螂，「沙拉脫加水噴瓶隨時可用，可以放很久，只是噴完可能需要擦拭一下，避免地滑，噴牆壁、其他就看情況了。也是需要避開電器類、插座」、「我永遠泡沫洗碗精，噴一噴死透了再掃掉，還沒有蟑螂臭」、「酒精噴瓶針對翅膀下的身體噴也有效，酒精也會破壞體表的油脂，還可以順便殺菌，缺點是會亂跑，也很難噴到身體」。

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