不是流感後遺症！女童久咳未癒二度高燒「元凶」找到了
一名就讀小學三年級的9歲林姓女童，一個月前出現發燒、咳嗽等症狀，經當地診所檢查確診A型流感，接受克流感治療5天後症狀明顯改善，不過偶爾還是輕微咳嗽，女童母親以為是A流後遺症，沒想到4週過後竟然症狀加重，咳嗽頻率與痰音明顯增加，甚至咳到肋骨疼痛，並再度高燒至39.6°C，女童母親原本安排診所回診追蹤，後來警覺症狀異常，趕緊送到醫院檢查，醫師診斷為黴漿菌肺炎，及時使用抗生素治療，經住院7天順利康復出院。
根據女童的胸部X光檢查顯示為右下肺葉肺炎，且血液檢驗結果顯示多項感染指數顯著上升，包括白血球數、C反應蛋白（CRP）、降鈣素原（PCT）數值，表示有明顯細菌性感染。此外，尿液初步檢查也發現合併泌尿道感染。進一步檢驗結果發現，9歲女童黴漿菌抗體濃度高達128倍，正常值為抗體濃度小於16倍，推估黴漿菌感染至少已持續4週以上！
烏日林新醫院過敏氣喘科主任暨小兒科賴永清醫師指出，女童在確診A流的同時恐合併感染黴漿菌，但初期症狀不明顯，診所僅針對A流進行治療，沒想到黴漿菌潛伏多週讓症狀加重。黴漿菌屬「非典型呼吸道感染」，其臨床表現常較緩慢，初期可能僅有輕微咳嗽或痰音，容易被誤認為感冒或流感後遺症，潛伏期約1～4週，若未及時檢查與治療，超過2～3週會合併發燒、喉嚨痛，甚至可能引起肺炎，甚至合併其他感染。
女童在住院期間針對黴漿菌肺炎與泌尿道感染，給予抗生素治療，另外也搭配噴霧治療改善黃綠色濃痰，幫助濕潤呼吸道、稀釋痰液、減輕發炎和支氣管痙攣，兒科病房護理團隊也耐心教學家長正確拍痰技巧，幫助痰液排出，改善咳嗽、呼吸困難等症狀。治療經3天後，痰液由原本黃綠濃稠轉為透明，最後順利康復出院。
賴永清醫師提醒，罹患A型流感後若咳嗽持續超過2至3週，或再度出現高燒、胸痛、呼吸不適等症狀，應提高警覺並及早就醫檢查，避免延誤治療時機。（張文祿報導）
