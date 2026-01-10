不是流感！中國「鼻病毒」大爆發 台灣也遭殃？疾管署：國內的確有上升

記者簡浩正／台北報導

疾管署表示，「流感」仍是我國最主要流行的呼吸道病毒。（示意圖／資料照）

近日氣溫驟降，不少民眾出現鼻塞、流鼻涕症狀，中國近日更傳出鼻病毒（Rhinovirus）疫情升溫，引發外界關注是否對台灣造成影響。對此，我國疾病管制署副署長林明誠今（10）日指出，國內近四週監測資料，「流感」仍是最主要流行的呼吸道病毒，占43.8%，明顯高於腺病毒15.8%與鼻病毒15.4%，國內也都有例行性在監測，民眾不必過度恐慌。

綜合中國媒體報導，中國近期南方多省的鼻病毒爆發，確診陽性的人數僅次於流感。1月7日，中共疾控中心發文表示，當前除流感病毒外，鼻病毒是導致呼吸道症狀的主要病原體之一。

中國近日傳出鼻病毒（Rhinovirus）疫情升溫。（示意圖／資料照）

林明誠表示，近期國內鼻病毒確實有小幅上升，但整體仍與腺病毒在第二、第三名之間上下波動，並未超越流感。鼻病毒多為上呼吸道感染，症狀以流鼻水、咳嗽為主，病程約7至10天，較少侵犯下呼吸道，致死率「趨近於零」，對健康威脅不如流感明顯，「多半只是造成生活不適，不至於讓人失去工作能力」。相較之下，流感常伴隨全身痠痛、倦怠，對高齡者與慢性病患者的重症風險仍較高。

不過林明誠也說，再不到一個月是過年、也會有台商回台，春節期間人員移動頻繁，疾管署透過定點監測持續掌握流感病毒株型別，同時也同步監測腺病毒、鼻病毒及呼吸道融合病毒（RSV）等呼吸道病原變化。

馬偕醫院兒童感染科醫師紀鑫指出，鼻病毒主要以咳嗽、流鼻水、發燒等症狀為主，多數屬於上呼吸道感染，但鼻病毒分為A、B、C型，其中C型較容易誘發氣喘發作及過敏反應，也較可能影響到下呼吸道，對氣喘或有慢性肺病的孩子風險較高。另，需警惕合併細菌感染，典型發燒大約持續3至4天，若燒退之後又再度發燒，通常代表可能併發了細菌感染。

