不是流感！中國「鼻病毒」大爆發 醫師警告：「沒特效藥」觸摸門把恐中招

中國鼻病毒肆虐，無特效藥且經接觸傳染，多輕微自癒，民眾仍須提高警覺。 圖：Gemini AI生成 / 曾郡秋 製

[Newtalk新聞] 近期中國出現大量鼻塞、流鼻涕等感冒症狀的民眾，經檢查發現元凶並非流感，而是正處於流行高峰的「鼻病毒」。中國疾管中心警告，該病毒極為狡猾，不僅透過飛沫傳染，更能在門把、餐具上存活數小時。雖然多數症狀輕微且可自癒，但目前尚無特效藥與疫苗，民眾務必提高警覺。

根據陸媒《央視》報導，中國疾管中心觀測到門診中鼻病毒的檢測陽性率正持續走高，在南方部分省份，其盛行程度甚至超越了呼吸道合胞病毒，僅次於流感，成為近期導致呼吸道疾病的主因。這種極小的單股RNA病毒，是引發一般感冒的頭號推手。

廣告 廣告

北京大學人民醫院呼吸與危重症醫學科副主任醫師公丕花分析，鼻病毒與流感最大的不同在於，其主要表現為流清鼻涕、打噴嚏與鼻塞，全身性的嚴重症狀較少見。多數健康的人在感染後約7到10天就能自行康復，不像流感常伴隨高燒、劇烈頭痛或全身無力等現象。

然而，這類病毒的生存能力不容小覷。除了空氣飛沫擴散，鼻病毒在室溫環境下可維持活性達數小時，舉凡玩具、毛巾、餐具甚至門把都可能成為傳播的中轉站。民眾若手部觸摸到遭污染的物品，再不自覺揉眼睛或摸口鼻，便會輕易染病。由於目前缺乏針對性的特效藥與疫苗，防疫只能依靠勤洗手等非藥物手段。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

高雄仁武死亡車禍 客貨車搶快闖紅燈撞死機車騎士

F-16飛官辛柏毅跳傘失聯！澎湖發現飛行器殘骸 軍方勘查回應