不是流感！ 12歲童發燒又喊腳痛 醫：死亡級感染

台北市 / 綜合報導

秋冬是流感好發的季節，但孩子出現感冒、發燒，也要留意是否有其他病因。

兒科醫師羅士軒分享案例，日前收治1名感冒發燒的12歲男童，好在媽媽說出小孩腳痛，拉起男孩褲管後，果真小腿紅腫，還有明顯的壓痛，研判和流感無關，直接轉診台大，立刻住院施打抗生素，期間還因血壓過低住進加護病房3天，急診醫師懷疑是「毒性休克症候群」，可能引起全身性反應，如果沒及時處理，恐怕會因嚴重併發症威脅生命。

