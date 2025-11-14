不是海湖莊園協定！川普2.0另有妙招壓低美國利率、鞏固美元霸權

一年前，白宮經濟顧問委員會（CEA）前主席暨現任聯準會（Fed）理事米倫發表一篇文章，讓金融市場為之駭然。文中指出，川普2.0政府可運用關稅和某種「海湖莊園」外匯協定，強化美國在全球的支配地位。

事隔一年，川普確實揮舞關稅大棒，「海湖莊園」外匯願景則逐漸淡出。

然而，外媒分析指出，米倫此刻正拋出新構想，換一種方式撰寫地緣金融新篇章，或稱「美國金融帝國主義」。

美元穩定幣將助長美債需求、壓低利率

米倫察覺全球金融流動正起明顯的變化，可能影響美元的使用以及利率。關鍵就在穩定幣，也就是以其他資產作擔保的加密幣。

廣告 廣告

許多專家把穩定幣貶抑成用來洗錢的犯罪工具，川普政府卻大力支持。商務部長盧特尼克與穩定幣最大發行商Tether有關聯，美國國會最近更立法通過「天才法」（Genius Act），提供監管穩定幣的法律框架。

米倫本周在英國劍橋大學賈吉商學院發表演說時表示，穩定幣若按現行規定不得孳息，在美國境內的需求有限。他說：「我認為，（穩定幣）大多數需求將來自於無法取得美元工具之處，比如說許多的新興市場。」

「天才法」規定，穩定幣必須有「100%的流動性資產儲備支持」，這將給美元債券創造新需求。事實上，國際貨幣基金（IMF）報告顯示，去年底（川普重返白宮前），兩大穩定幣發行商，Tether和Circle，持有的美國公債總數已超過沙烏地阿拉伯或德國；川普上台後，持有量想必更多了。

米倫認為，未來將出現「全球穩定幣過剩」，美元債券需求將隨之大增，對美國利率造成的影響可與Fed的量化寬鬆（QE）購債計畫相提並論。他斷定：「這可能對（美國）利率構成下降多達40個基點的影響。」

以美元穩定幣抵抗全球「去美元化」浪潮

這對美元將有重大影響。川普2.0上台至今，「去美元化」的臆測隨美國債台高築和地緣政治裂痕加劇而甚囂塵上。但米倫在劍橋演說中表示，新興市場若紛紛採用美元穩定幣，即可駁倒這種「去美元化」的誇張論調。經濟學Marina Azzimonti與Vincenzo Quadrini最近也撰文寫道：「美元無與倫比的特權，將因為穩定幣的成長而更加鞏固。」

若是如此，這顯然是川普所樂見，但可能嚇壞世界其他國家。經濟學家Helene Rey就說：「對世界其他國家而言，美元穩定幣廣泛用於支付用途，可能與世界各國鑄幣權私有化無異。」她擔心這會導致「避稅」和「非美國政府債券需求降低」的後果。

原先經濟學家憂心，西方債務過高將推升長期借貸成本，導致全球「債券過剩」。但若美元穩定幣風靡世界各地、助長美債需求，所謂「債券過剩」的預測可能成真--但指的是非美國債券。那麼，擁抱穩定幣，可能使歐洲或眾多新興市場國家更加受制於美國金融霸權。

米倫的想法透露出川普團隊渴望在地緣經濟動盪之際強化美國金融霸權。無論假想的「海湖莊園」協定會不會發生，投資人都不應漠視這位川普2.0要員的最新預測。

【看原文連結】

更多udn報導

傳統市場防買到毒雞蛋？資深菜販教「1招」

宜蘭人家家戶戶都有船？ 在地人曝背後原因

水管堵塞別再倒醋和小蘇打？水電師傅揭真相

車身貼1貼紙可免費領飲料 車主：傳說是真的