不是海鮮惹禍！慢性蕁麻疹是體內在上演「免疫內戰」
許多人因蕁麻疹爆發而戒吃海鮮、牛奶等食物，卻仍找不出過敏元兇，若蕁麻疹持續超過6週，已進入慢性階段，此時問題根源不是食物，而是身體的自體免疫反應。
皮膚科醫師烏惟新在其臉書專頁詳細解釋，蕁麻疹可分為急性與慢性兩種，關鍵區別在於症狀持續時間是否超過6週。急性蕁麻疹通常在幾天或一、二週內痊癒，常與食物、藥物或病毒感染有關。而慢性自發性蕁麻疹則是風疹塊反覆發作，每週至少2次，且持續時間超過6週。
「若蕁麻疹已經反覆發作超過6週，則與食物過敏無關。」烏惟新醫師強調，慢性蕁麻疹實際上是一種自體免疫疾病，而非蝦子、塵蟎等過敏原引發的反應。根據研究，約有60%以上的慢性蕁麻疹成因是自體免疫系統失調，就像是體內發生的一場「內戰」，皮膚中的重要免疫細胞「肥大細胞」太容易被激活，在沒有外敵入侵的情況下，人體的免疫系統自行刺激肥大細胞，導致症狀發作。
針對慢性蕁麻疹的治療，烏惟新醫師提出三部曲建議。首先，患者需要有長期抗戰的心理準備，因為慢性蕁麻疹是一種「慢性病」，就像高血壓、糖尿病一樣，平均治療期需要半年至2年。其次，規律服藥是最重要的一點，而非只在癢時才吃藥。許多患者只在症狀發作時服藥，不癢就停藥，這是錯誤的做法。
「患者需要規律服用新型抗組織胺，讓體內的藥物濃度維持穩定，以壓制免疫系統的躁動。」烏惟新醫師表示，若口服藥物效果不佳，現在也有生物製劑（打針）可以精準調節免疫系統，效果通常極佳，但健保尚未給付。
第三，調整生活型態也很重要。烏惟新醫師建議患者減少壓力，因為壓力是免疫系統失調的最大推手；避免過熱環境，如泡澡、激烈運動有時會誘發癢感；少接觸刺激物，雖然不需要忌諱特定食物，但菸、酒或極度辛辣的食物容易擴張血管，讓癢感加劇，建議少碰。
烏惟新醫師強調，只要配合醫囑規律用藥，絕大多數的慢性蕁麻疹患者都能回歸平靜無癢的生活，不必再為此困擾或過度限制飲食。
