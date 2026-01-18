不是深綠葉菜！「1蔬菜」能防癌、護腦、穩血糖：要每天吃

記者施春美／台北報導

營養師薛曉晶表示，菇類不僅富含蛋白質、纖維、多種B群和礦物質，更有β-葡聚醣、麥角硫因、穀胱甘肽等珍貴成分。(示意圖／pixabay)

提到超級食物，一般人會想到深綠色蔬菜，營養師薛曉晶表示，權威期刊已將菇類升級為「功能性超級食材」，不僅富含蛋白質、纖維、多種B群和礦物質，更有β-葡聚醣、麥角硫因、穀胱甘肽等珍貴成分。這些成分與人的免疫力、腦部健康、代謝機能，甚至罹癌風險及壽命密切相關，可說是「藥食同源」的珍寶。「所以，要每天吃菇。」

薛曉晶在其臉書表示，近幾年來的人體實證研究指出，每天多一把菇，能有效促進健康。從營養學角度來看，菇類具有下列優點：

1. 高含水＋超低熱量：新鮮菇類含水量高達80-90%，脂肪極少，幾乎不含膽固醇，有助於控制體重、增加飽足感。

2. 優質蛋白＋膳食纖維：菇類的蛋白質含量可達10-40%，且富含膳食纖維。最關鍵的就是獨特的「菇類β-葡聚醣」，是一種不可消化的多醣體。

3. 維生素與礦物質寶庫：提供豐富的B群、鉀、銅、硒等微量元素。經紫外線（UV）處理的菇類，還能額外提供珍貴的維生素D。

更值得一提的是，菇類有在其他食物中少見的「加分功能性成分」：

• β-葡聚醣：不同於燕麥，菇類特有的β-葡聚醣，與免疫調節、抗發炎、降血脂及穩定血糖都有密切關聯。

• 麥角硫因＋穀胱甘肽：這對強效的天然抗氧化「雙主角」，被認為是延緩老化、降低慢性病風險的關鍵武器。

• 猴頭菇特有的猴頭素（Hericenones）與Erinacines：這些活性成分能刺激神經生長因子（NGF），在認知功能和腦部保護研究中備受關注。

「此外，菇類能強化免疫、遠離感冒與慢性發炎。」薛曉晶表示，每天吃菇能鍛鍊免疫系統。一般人談到免疫力，會想到維生素C和鋅，但近年研究對於「菇類β-葡聚醣」對免疫細胞的影響，

她表示，2015年的一篇研究發現，健康成年人每天攝取5~10克乾香菇，持續4週後發現，菇類β-葡聚醣能讓先天免疫細胞「被訓練」一樣，下次面對病原體時反應更為敏銳，有助於減少反覆上呼吸道感染與術後感染的風險。

