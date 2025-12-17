不是滑手機！睡覺最忌「1事」：虐暴心臟、害人糖尿病

記者施春美／台北報導

良好的睡眠攸關健康。醫師黃軒表示，人體其實不是靠「累不累」來決定入睡，而是靠「褪黑激素」的分泌，環境夠黑，人體才能進入修復模式；人眼只要看見一點點光，就難以全然進入修復狀態。「因此，牆角的小夜燈、插著充電的手機螢幕閃爍著等都會影響睡眠品質。」

胸腔暨重症專科醫師黃軒在其臉書表示，許多人以為，開著小夜燈，不會影響睡眠，事實上，只要房間未完全黑暗，例如牆角的小夜燈、充電中的手機螢幕閃爍、閃爍些微亮燈的的清淨機，都會讓人體不自覺的保持清醒。

黑暗不是浪漫 是生理需求

黃軒表示，人體並不是靠「累不累」，來決定要不要睡，而是靠褪黑激素（melatonin）決定。當環境夠黑，人才會進入修復模式。當環境有一點點光，即使不亮，視網膜的感光細胞仍會回報大腦「天還未黑」。於是褪黑激素被按下靜音鍵，深層睡眠延後，修復、代謝、荷爾蒙全被打亂。

黃軒表示，睡眠不佳除了讓人變胖，還會危害心血管、代謝系統等。研究顯示，夜間人工光暴露，與代謝疾病與心血管風險上升有關。

●長期打亂生理時鐘，會降低胰島素敏感度，提高糖尿病風險。

●過度活化交感神經，增加心臟負擔。

●身體慢性低度發炎，悄悄累積。

黃軒表示，真正有效的「夜間防胖、護心臟」守則如下：

1. 睡前一小時，房間越暗越好。比早睡更重要的，是「夠黑」。

2. 小夜燈不是必需品。如果真的需要，選擇暖色、低亮度、間接照明。

3. 手機不只是光，還是刺激源。人滑一下手機，褪黑激素就會直接再延後30~60分鐘。

4. 讓夜晚回到「該有的樣子」。黑、靜、穩定，是身體最熟悉的修復訊號。

