不是漂亮、年輕！律師曝女性離婚「最重要底氣」：隨時能轉身離開

長期處理離婚案件的律師周盈孜近日分享自身觀察指出，不少人詢問她，在協助處理離婚糾紛的過程中，究竟認為女性最重要的「底氣」是什麼。她直言，關鍵並不在於外貌是否漂亮、是否年輕，而是是否具備「隨時轉身離開，都能活得漂亮」的能力。

周盈孜在Threads上發文表示，這樣的能力並非空泛口號，而是建立在實際條件與內在狀態之上。她指出，首先是經濟上的安全感，戶頭裡必須隨時有足以支付房租與基本生活開銷的現金，才能在關係生變時不被迫妥協。其次是在職場上擁有不容易被取代的專業能力，讓自己即使面對人生重大變動，仍能維持穩定收入來源與社會角色。

此外，她也特別強調心理層面的獨立性。周盈孜認為，若在情感或生活上過度依附他人，往往會在關係破裂時承受更大的衝擊；相反地，具備不依賴他人的心理韌性，才能在面對離婚或分離時，做出對自己最有利、也最清楚的選擇。

貼文曝光後，不少網友心有戚戚焉表示，「錢，就是任何事情的底氣」、「或者雄厚的娘家，天塌下來不會怎麼樣」、「所以把工資交出去的男人下場絕對很慘，連打官司的錢都沒有」、「再加上一個行動力，能夠自行駕車、騎車還有運用交通工具的能力」、「沒錯！隨時都擁有轉身離開、放下的能力，不是非待在原本的地方。自己是發光體，到哪都能發光，不需要停留原地」、「以前曾經有男人說他要養我，還好我沒答應，不然萬一他中途離場，我不就只能重新面對職場（搞不好不見得容易返回職場），自己有工作能力才有底氣」。

