不是演的！「工廠豆腐師傅」竟是洪都拉斯 血汗內幕曝光
記者宋亭誼／台北報導
洪都拉斯在八點檔飾演一家之主，與兩位不同姓氏的兒子藍葦華、曾子益之間，那種「嘴硬心軟」、說不出口的父子至愛。演員們透露，為戲扎扎實實學習製豆腐的過程，不僅是技藝的磨練，更是對劇中家庭辛酸的「真情流露」，邀觀眾一同感受這份熱騰騰的溫馨與感動。
飾演萬家大家長、支撐家族的洪都拉斯透露，這次接演最大的收穫，就是劇組演員們都親身去學習製豆腐，「每一次做豆腐都有新的感受，那種豆漿沸騰的熱氣，跟我們演員在鏡頭前爆發的情感一樣，要耐得住熬煮，才能凝結成型。」
他特別提到與「大兒子」藍葦華的合作，是種「英雄惜英雄」的緣分，「深入了解之後，才發現我們有太多相似之處！都是從基層演起，聊起那段慘澹經營的演藝事業，真的令人無限感慨。他有永遠支持他的家人，我有永遠支持我的老婆，但我們的共同點是：從來沒有被現實所擊敗！」
以精湛演技著稱的藍葦華，飾演與老爸不同姓的兒子，他表示與洪都拉斯第一次合作，過程充滿了歡樂與感動，「沒想到他真的戲裡戲外都非常會碎唸，在片場都很熱鬧，我真的幾度笑到流淚。但感動時也會忍不住一直流眼淚！很謝謝給他機會，挑戰這種內心掙扎、性格多層次的角色。」
談到製豆腐的辛苦，藍葦華點出關鍵：「做豆腐其實比想像中簡單，卻要非常有耐心，而且要耐得住熱。在工廠拍攝時，那種熱氣是真實的，大家幾乎都是素顏狀態，汗流浠背根本不用演，那份辛苦是實實在在的。我們萬家三本柱，就像那三塊壓豆腐的石板，各自有重量，但缺一不可。豆腐的細緻，就如同我們這一家，看似平凡，其實蘊藏了對家、對傳統的堅守與愛。」
「小兒子」曾子益則透露，這一次在《豆腐媽媽》中感受到滿滿的親情。「我很開心自己在萬家，有熟悉的謝瓊煖媽媽，也有藍葦華大哥。這次跟洪都拉斯演父子，因為劇中跟他同姓，我真實感受到爸爸對我的寵愛，那種被罩著的感覺真的很暖心。」
曾子益的角色宛如父子間的「潤滑劑」，「爸爸和大哥都是那種不太會表達愛的硬漢，我常常當起他們倆個之間的橋樑。萬家三本柱，大哥負責扛、爸爸負責撐，而我就是負責讓這個家更溫暖。就像豆腐一樣，看似柔嫩，卻能包容、融合各種食材。 我希望觀眾能透過我的視角，看到這一家人如何從爭執到和解，感受到傳統家庭最溫暖的力量。」
