不是演習 是全面備戰! 海空力量全面高度戒備 巴基斯坦大規模軍事動員

巴基斯坦軍方近日開始在戰略公路上大規模調動大量裝甲車隊，全國進入高度警戒狀態。 圖：翻攝自 矚望雲霄

南亞局勢在短短 48 小時內急轉直下。巴基斯坦軍方近日在多條戰略公路上大規模調動裝甲車隊，砲兵與海空力量全數進入高戒備狀態。官方強調，此舉不是演習，而是針對印度的全面戰備動員，顯示兩國緊張關係再度逼近危險邊緣。

局勢升溫的導火線源於一連串爆炸事件。10 日，印度首都新德里街頭發生汽車炸彈襲擊，造成十名平民死亡，為莫迪政府執政以來最嚴重的國內恐怖事件。印度政府隨即指控跨境恐怖組織，暗指與喀什米爾問題相關的武裝團體及其背後的巴基斯坦勢力。僅一天後，巴基斯坦首都伊斯蘭堡一座法院大樓遭自殺式襲擊，造成十二人死亡。

印度武裝部隊近期舉行「三叉戟」聯合演習，對印軍在沙漠地區的作戰能力，以及國產無人機、反無人機系統進行測試。隨後，印軍將部隊部署在印巴邊境地區，試圖對巴基斯坦進行軍事威懾。 圖：翻攝自 @SpokespersonMoD X 帳號

巴基斯坦國防部長立即宣布國家進入緊急狀態，稱「目前正處於戰時狀態」，並指控印度透過代理人組織發動攻擊。雙方互相指控，使原本緊繃的局勢瞬間升溫，仿佛被點燃的火藥桶。

前線傳回的消息顯示，巴基斯坦這次軍事動員規模空前。精銳陸軍部隊已沿著旁遮普省和信德省向印度方向部署，空軍前沿基地全面進入戰備狀態，部分空域暫時封閉民航，海軍則在阿拉伯海增派艦艇與潛艇巡邏。專家指出，這種全方位的動員既是防禦部署，也是向印度釋放強硬信號的「威懾性展示」。

隨著局勢升溫，多國開始介入調停。中國呼籲雙方克制，同時表態支持巴基斯坦的主權立場；美國則同時與印度與巴基斯坦保持緊密聯繫，試圖在兩方之間尋求平衡。

印度德里觀光熱點「紅堡」附近10日發生汽車爆炸案，圖為警察和法醫技術人員在爆炸現場工作。圖：達志影像/路透社

經濟方面，長期對峙亦無人能承受。巴基斯坦正依賴國際貨幣基金組織借款維持財政，而大量前沿部隊部署將增加軍費負擔。印度雖經濟體量較大，但投資市場已因戰爭風險出現波動，信心下滑。分析指出，兩國之間的財政紀律將決定軍事動員的能力與多寡。

目前南亞局勢仍在高風險狀態，外交努力與時間賽跑。專家警告，印巴矛盾尚未解決，任何一步誤判都可能帶來不可挽回的後果。

