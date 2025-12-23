不是瀉藥！「它」是治便秘新神器：直接震出大便 還沒副作用

記者施春美／台北報導

有些人即使多吃蔬果、規律運動，吃了瀉藥，仍會便秘。（示意圖／資料照）

有些人即使多吃蔬果、規律運動，吃了瀉藥，仍會便秘。醫師李柏賢表示，最新研究發現，便秘者可望透過「物理治療」靠解決便秘，方法是睡前吞一顆震動膠囊，膠囊在大腸內會定時微震動，把糞便往前推，隔天膠囊即隨著糞便排出，為便秘者提供一個有效治療的選擇。

林口長庚胃腸肝膽科教授、醫師李柏賢在臉書表示，傳統慢性便秘的治療，多半從膳食纖維、軟便劑、滲透性瀉藥，一路加上去。但不少人會苦於效果有限，或是腹脹、肚子痛，而在「便秘」與「腹瀉」之間痛苦擺盪。

廣告 廣告

醫師李柏賢表示，針對難治的便秘問題，醫療科技開闢了「震動膠囊」這一物理治療之路。（圖／翻攝自李柏賢的臉書）

李柏賢表示，現在，醫療科技開闢了一條完全不同的「物理治療」之路：震動膠囊（Vibrating Capsule）。它不是瀉藥，而是一顆可吞服的智慧醫療器材。這項技術已通過美國FDA核准，專門針對藥物效果不佳的患者。

1. 定時運作：睡前吞服，膠囊到達大腸後會啟動「微震動」。

2. 物理推動：直接刺激腸道蠕動，把困住的糞便「推」前進。

3. 安全純粹：不進入血液、不影響荷爾蒙、不干擾菌叢；隔天隨糞便自然排出；不是靠「拉肚子」來解決問題。

他表示，2025 年新治療方式針對1722名慢性原發性便秘患者，持續使用3~6個月，上月發表結果如下：

1. 排便更規律：每週自然完整排便次數，平均增加超過一次。

2. 型態更理想：糞便由偏硬改善至接近正常。

3. 如廁更輕鬆：解便不再需要拚命用力。

4. 如廁時間大幅縮短：上廁所時間幾乎減半（約30分鐘➔ 15分鐘）。

重點是：這些改善在 6 個月後依然能維持，展現了長期的穩定性。

李柏賢表示，新方式有副作用低、適用長期適用、藥物外選擇的優點。

◆副作用極低：腹瀉發生率僅約 0.64%，幾乎沒有系統性副作用。

◆適合長期：不像部分刺激性瀉藥會有依賴性或耐藥性疑慮。

◆藥物外的選擇：給了不想一直加藥的人一個新機會。

他表示，震動膠囊用「物理動力」取代「化學藥力」，展現了有效且安全的治療潛力。至於價格？只能說，期待未來這項技術能更普及，讓更多人重拾「順暢人生」。

更多三立新聞網報導

水果會害飆血糖？61萬人研究揭密：「1吃法」能防糖尿病

不是糖尿病！研究揭「它」害人胰臟癌：引爆全身癌、一身病

癌症並不突然！「1常見現象」害細胞突變、癌轉移：人毫無感覺

運動可防癌、抗癌 「4現象」是操太兇、反而致癌：醒來還是累慘了

