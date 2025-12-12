不是炒房！鴻海高雄Y15聯開案簽約 南台灣總部 拼2033完工

鴻海輪值CEO楊秋瑾（左）、高雄市長陳其邁（右）今日正式簽署高捷黃線Y15聯合開發案契約。

不是要進軍房地產業！高雄市府、鴻海今日簽署高雄是捷運黃線Y15聯合開發案契約，由高雄市長陳其邁、鴻海輪值CEO楊秋瑾代表簽約。楊秋瑾表示，「做Y15不是要來賺錢」，亞灣Y15將成為鴻海的南台灣總部，力拼在2033年中完工驗收，並成為鴻海三大智慧平台最大的研發與驗證場域，預計將創造最少2000個工作機會。

包括土地與建築在內，鴻海Y15聯合開發案總金額為159億元，累積在高雄投資額已達250億元。楊秋瑾表示，Y15是亞灣到目前為止最大的投資案，鴻海將其規劃為南台灣總部，Y15包括兩棟大樓，其中，A棟是樓高45層的商辦大樓，包括商場、餐飲、辦公室與展演中心，B棟則為32樓高的科技住宅大樓，可提供145戶住宅，鴻海將保留其中大約三分之一出售給員工、作為企業安家住宅，協助鴻海高階白領員工在亞灣落地生根，

圖為鴻海亞灣Y15，前方為科技宅，後方為A級商辦大樓，預計將取得綠建築銀級以上認證。（圖／吳筱雯）

楊秋瑾表示，鴻海很多部門已經在高雄落地，如高雄軟體研發中心，根據鴻海目前的規劃，接下來AI相關的科研中心、電池相關會落腳在Y15，而智慧製造、智慧城市、智慧EV這三大智慧平台的研發、驗證場域，也會以高雄Y15為主，所以，Y15最少會提供2000個工作機會。

鴻海在2023年參加高雄亞灣Y15投標，2024、2025年完成備標程序後，今日雙方正式簽約。鴻海表示，Y15聯開案將發揮「鴻海速度」，今日聯合開發案正式啟動後，將一面用20個月完成工程發包準備、一面用24個月完成行政審查，預計2027年1月開始發包、10月申請開工，2028年興建，更規劃力拼只用1828天完工、也就是5年的時間蓋完並取得使用執照，2033年6月驗收。

目前高雄亞灣已有IBM、AWS、仁寶、微軟、高通、輝達、超微等共340家國內外企業進駐，累積投資額為366億元。



