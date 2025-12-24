不是炫耀，是會過日子！現代人最羨慕的「質感生活」原來可以這樣過！

（圖／品牌提供）

以前說到質感生活，總讓人聯想到刻意經營與高門檻；但現在真正被羨慕的，反而是那些把日常過得順、過得舒服的人！通勤、移動、下班後的放鬆時刻，都不是為了被看見，而是為了讓自己更自在。所謂會過日子，就是在每個看似普通的片段裡，替生活留一點講究。

LITZMO ER-01胖胎電輔車一出現，就很容易被歸類到「懂生活的人會選的東西」！日系都會線條搭配胖胎比例，外型乾淨俐落，卻自帶街頭感，不需要過度裝飾，就能自然融入城市風景。全碳纖維車架讓整體看起來輕盈有型，也替騎行增加穩定與流暢度，騎在路上不張揚，卻很有存在感。

廣告 廣告

以日系都會與潮流定位的LITZMO ER-01胖胎電輔車，從第一眼就很有態度。（圖／品牌提供）

實際騎乘時，更能感受到它為日常設想的細節！電動輔助讓通勤不再狼狽，27 公斤的輕量設定讓牽車、停車都輕鬆許多；可拆式電池與長效續航，讓移動變成一件不需要多想的事；搭配智慧App的定位、防盜與電量管理功能，讓人安心把它當成每天都會用到的生活夥伴，而不只是週末才出動的玩具。對於重視節奏與質感的人來說，ER-01是把「城市移動」這件事，好好過完的一種方式。

搭載Panasonic科技電芯的高續航力、遠端智能上鎖、特地加寬胎面的大尺寸輪胎，甚至還有置物籃及置物包等，不只外型好看，機能性更是滿分！（圖／品牌提供）

夜晚的質感生活，從被好好對待的感官開始！Atelier Cologne法國歐瓏今年攜手台北艾麗酒店，將香氛帶進酒吧空間，打造一場結合嗅覺與味覺的沉浸式體驗~這次合作不是單純推出聯名酒款，而是把六款經典香氛，完整轉化為六杯風格各異的調酒，讓人先試香、再選酒，從第一步就參與其中。香氣、調酒與空間氛圍彼此呼應，讓下班後的夜晚，不只是喝一杯，而是進入一段被放慢節奏的生活狀態。

即日起至明年2/28限定登場的Atelier Cologne 法國歐瓏x台北艾麗酒店The Terrace大廳酒吧聯名特調活動，聯名調酒每杯350元+10%，一次點用六杯可享 2,000元+10%套組優惠。另有雙人暢飲方案1,499元+10%，於社群打卡分享便可享聯名調酒、主題調酒、各式啤酒、葡萄酒與基酒暢飲，以及主廚精選酌酒小食買一送一。（圖／品牌提供）

真正坐下來品嚐，更能感受到這次合作的細膩度！像是以西西里血橙為靈魂的「赤霞橘光」，在調酒中保留了明亮多汁的柑橘酸甜，入口清爽又帶點氣泡感；「暗語玫瑰」則把玫瑰花香與煙燻威士忌、琴酒層層堆疊，花香不甜膩，反而多了成熟神祕的尾韻；而「情柚獨鍾」以葡萄柚與柑橘皮的清新果香為主軸，微苦卻乾淨，很適合作為夜晚的第一杯。這些調酒不是為了喝醉，而是讓香氣與酒感慢慢鋪開，把一個普通夜晚，過得剛剛好。

將品牌六款經典香氛包含茶花香頌、赤霞橘光、暗語玫瑰、情柚獨鍾、加州盛夏及遊牧橙花，化作六杯各具香氣層次的專屬調飲，打造沉浸式法式情調。（圖／品牌提供）

真正的質感生活，往往是在回到自己的時刻慢慢顯現，nomel生活支線cozylemon推出的節慶限量cozy holiday collection，把「舒服」這件事重新說得很有感覺！寬鬆柔軟的衛衣、好活動的長褲，加上針織毛帽與襪款，在紅絲絨、巧克力與冬日白色調的襯托下，看起來溫暖卻不厚重。這些單品不刻意區分居家或外出，而是能自然切換生活場景，在家穿得放鬆、出門也依然有型，對懂得過日子的人來說，衣服不需要一直換新，但一定要穿得久、穿得舒服，cozy lemon正好把這種低調卻真實的生活節奏，好好留下來。

限量登場的cozy holiday collection，以節日氛圍為靈感的紅絲絨、巧克力、冬日白色調，讓每一刻都更柔軟、更平靜，也更特別一點。（圖／品牌提供）





原始連結

看更多 CTWANT 文章

53歲香港女神堅持「不醫美」想優雅變老！一句話說服全網 網讚：這才是人間清醒

聖誕禮物就要好玩又實用！今年最紅4大話題禮物：療癒拍拍燈、公益香皂、明星聯名面膜、高CP護唇禮盒全都收

聖誕節送禮指南！從千元心意到高端保養，這些禮盒一拿出手就贏