不是為了稀土？川普2019年即與格陵蘭簽稀土備忘錄 一文看懂格陵蘭對中國稀土供應鏈威脅

美國總統川普近日再度將焦點鎖定北極，公開表態希望推動美國自丹麥手中取得格陵蘭控制權。此一主張浮上檯面之際，正值全球對關鍵礦產需求快速攀升，尤其稀土供應鏈成為人工智慧、電動車、半導體與國防工業的核心戰略資源，美方評估北極地緣政治與礦產布局的動作明顯加速。



稀土泛指17種化學元素，涵蓋15種鑭系金屬與釔、鈧，廣泛應用於AI運算晶片、消費性電子、電動車馬達、飛機引擎、醫療影像設備、石油精煉、先進半導體，以及飛彈、雷達等軍事系統。隨著各國競逐高科技與國防自主，稀土供應的穩定性被視為國安議題。

2023與2024年沒開採出任何稀土？

在全球產量結構上，中國仍居主導地位。依據美國地質調查局（USGS）資料，2024年中國稀土礦場產量約27萬噸，明顯高於美國的4.5萬噸；全球總產量約39萬噸，中國占比超過半數，供應集中風險長期受到美國與盟邦關切。

相較之下，隸屬丹麥王國的格陵蘭雖被評估蘊藏大量關鍵礦產，包括金、鐵、銅、石墨，以及鍺、鎵等高科技必需金屬，但因地處偏遠、氣候嚴峻與環境法規限制，開發進度緩慢。USGS分析指出，2023與2024年該地稀土開採量皆為0噸，顯示資源尚未實質轉化為供應能力。

USGS同時估算，格陵蘭稀土儲量約150萬噸，在其評比國家中排名第八。前七名依序為中國（4400萬噸）、巴西（2100萬噸）、印度（690萬噸）、澳洲（570萬噸）、俄羅斯（380萬噸）、越南（350萬噸）與美國（190萬噸）。這項「高儲量、低產出」的結構，被華府視為潛在戰略窗口，也引來中國、俄羅斯等地緣政治對手的關注。

華府為何要強化非中稀土供應？

在盟邦合作層面，美國已同步推動替代供應鏈。美澳於去年10月敲定一項總值約85億美元的關鍵礦產開發協議，強化非中供應的投資與技術合作。回溯川普首任期，2019年美國亦曾與格陵蘭簽署礦產調查諒解備忘錄，著手交換技術知識、評估資源開發可行性；惟依戰略與國際研究中心（CSIS）說法，該備忘錄已接近到期。

CSIS並揭露，美國進出口銀行去年曾向Critical Metals Corp.發出意向函，擬提供1.2億美元貸款，支持其於Tanbreez稀土項目展開開發。若最終核准，將成為美國政府首宗海外礦業投資案。外界亦關注另一處被視為全球最大稀土礦藏之一的Kvanefjeld，是否納入後續開發清單。

美國必須完全掌控格陵蘭？

在外交與貿易槓桿方面，川普近期動作頻頻。他公開主張，美國若無法完全掌控格陵蘭，恐讓中國或俄羅斯介入北極戰略節點，並一度以關稅作為施壓工具。川普曾宣布，將對支持格陵蘭主權的多個歐洲盟友分階段課徵10%至25%關稅，直到達成相關協議為止。



不過情勢在與北大西洋公約組織（NATO）互動後出現轉折。川普於1月21日表示，已與北約秘書長馬克．呂特（Mark Rutte）會晤，雙方就格陵蘭及北極地區的未來安排形成「協議框架」，因此決定擱置原定關稅措施。川普隨後在其社群平台Truth Social發文，形容會談「非常富有成效」。



此前，丹麥、挪威、瑞典、芬蘭、法國、德國、英國與荷蘭等8國曾發表聯合聲明，重申對主權與領土完整的支持，並強調北極安全部署符合跨大西洋共同利益。這些國家皆為北約成員，聲明亦警告，關稅威脅可能破壞盟友關係，導致競爭升溫。

已指派范斯、魯比歐、威特科夫等組成談判團隊

川普在隨後說明中指出，若協議最終落實，將對美國及所有北約成員帶來實質利益，並透露正就涉及格陵蘭的「金穹防空系統」（The Golden Dome）持續磋商。相關貿易爭端起因，亦與部分歐洲國家派遣象徵性兵力前往格陵蘭、展示北極快速部署能力有關。

在宣布關稅暫緩前，川普亦於瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇期間釋出較為緩和的訊號，對外表示不會以軍事手段接管格陵蘭。至於所稱「框架協議」的具體內容，目前仍未對外公開。

川普表示，已指派副總統范斯（JD Vance）、國務卿魯比歐（Marco Rubio）、特別特使史蒂夫．威特科夫（Steve Witkoff）及相關官員組成談判團隊，負責後續協商與執行事宜。

責任編輯：許詠翔

