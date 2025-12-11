不是燙臉，是科學！ 《嘿 醫美好辣2》第七集揭美國電波「抗老保養」真相





《嘿 醫美好辣》第二季第七集正式播出！這集節目聚焦「美國電波」的臨床應用與安全機制，主持人辜粲詠主播一句「打電波會不會燙臉？」成功引起熱烈討論。

皮膚科王修含醫師笑著回應：「不會被電，也不會燒焦！」他解釋，美國電波屬單極電波技術，透過受控能量讓真皮層溫度升至57至61度C，刺激膠原新生，而表皮則透過冷卻裝置維持在安全範圍內。「感覺像泡溫泉，不是烤香腸。」

盧采葳醫師指出，電波療程之所以受青睞，是因為它屬非侵入性保養，「不像手術立即改變外觀，而是慢慢讓皮膚變健康。」她強調，這項技術已累積超過20年臨床經驗、70多篇國際研究文獻支持，「但效果仍需時間觀察，一次施作不等於永久維持。」

節目中，周邦宜醫師提到「青春儲值」概念，她說：「膠原蛋白就像存款，越早開始管理，越能維持皮膚彈性。」她也分享，建議依個人狀況每6至12個月回診評估，「電波是保養，不是整形。」

鄭雅瑜醫師補充，美國電波擁有多種探頭，可針對不同部位調整能量，例如碧眼探頭適用眼周、紫鑽探頭用於臉部、黃金探頭可延伸至腹部或手臂。「但仍須依個人狀況設定能量深度與發數，並由合格醫師操作。」

節目也特別提醒觀眾，療程過程不建議麻醉。王修含醫師說：「原廠建議避免全身或表皮麻醉，因為麻醉會影響皮膚溫度感知，增加風險。」節目以此強調「舒適但安全」的原則。

討論過程中，主持人打趣：「我是不是可以每月都打？」引來醫師們異口同聲地回答：「不行！」王修含醫師說：「膠原生成需時間，通常要半年才能完成，太頻繁反而沒必要。」

節目最後，四位醫師一致呼籲觀眾：

1.選合法院所與原廠儀器。

2.與醫師充分溝通期望。

3.保持健康作息與防曬保濕。

想要第一手直擊醫美好辣節目內容與快訊，請鎖定中華民國美容醫學醫學會Youtube頻道、粉專，KKTV(嘿 醫美好辣頻道)、凱擘大寬頻電視與Youtube 頻道。本集欣獲「台灣索塔」冠名支持播出，凸顯台灣優質醫美產業對正確美容醫學衛教的支持與在乎，而觀眾想要知道更多節目精彩花絮與醫美整形報導，請鎖定台灣好新聞與TDN.TODAY 善思新聞網。在影片下方留言 (或詢問)，就有機會讓本集來賓盧采葳醫師、周邦宜醫師及鄭雅瑜醫師，親自與你在線上互動。

