不是爆肝！醫曝熬夜「最慘1器官」 教你用「4.5小時睡眠法」護腦

你以為熬夜最傷肝？中醫師黃獻銘在《來聽醫師碎碎唸》網路節目中提醒，熬夜不一定傷肝，但肯定會傷腦。研究顯示，睡眠不足會增加失智症、巴金森氏症，甚至憂鬱症風險。以下教你怎麼睡才能讓大腦保持健康。

晚上12點上床最理想 深眠期是大腦唯一修復期

熬夜真的很傷身！黃獻銘建議，最理想的情況是在12點之前就寢，如果做不到的話，就盡量在凌晨4點半之前，讓自己睡滿4.5個小時。

黃獻銘解釋，我們的睡眠並非一直處於深眠期，而深眠期是大腦唯一有修復的時期。通常整個睡眠過程是深深淺淺的，大約每90分鐘為一個周期，其中只有15～20分鐘是大腦真正在排毒的深眠期。

至少在凌晨4點半前睡滿4.5小時

在台灣，大約凌晨4點半之後，我們的深眠期就會減少，幾乎那時候睡覺都是淺眠。因此，黃獻銘建議在凌晨4點半之前，能睡滿4.5小時，最好6個小時，這樣才能讓大腦有充分排毒的時間。

跟著太陽睡預防失智症

黃獻銘強調，要跟著太陽睡，失智症才不會找上你。換句話說，盡量在夜晚入睡，白天保持清醒，符合人體自然節奏，才能維持大腦健康。

現代人生活忙碌，經常晚睡晚起，長期下來可能對大腦健康產生負面影響。盡量維持規律作息，在凌晨4點半前獲得足夠的深眠期，讓大腦充分修復，遠離失智症、巴金森氏症等疾病的威脅。

