不是特休！同事被資遣「週休4日不扣薪」 萬人點頭：公司不能拒絕

生活中心／彭淇昀報導

不是特休！一名網友透露，最近被資遣的同事開始瘋狂請假，原以為是公司不讓她「特休換錢」，逼她休完，結果一問之下才知道「她休的是謀職假，不是特休」，讓他大開眼界，「原來還有這種假可以請！」

原PO透露，同事被資遣後，開始瘋狂請假，一問之下才知道她休的是謀職假，不是特休。（示意圖／翻攝自unsplash）

原PO在Threads上發文表示，最近一位被資遣的同事瘋狂請假，原以為是不想讓她用特休換錢，所以逼他休完，「結果她說她休的是謀職假，不是特休」，等於一週請假2天，特休還不會被扣掉，可以全部換成錢，讓原PO驚呼，「現在才知道還有謀職假」。

廣告 廣告

不少網友都相當關心，貼文曝光至今已累積57萬次瀏覽、9千讚，「請善用謀職假，逾期不換薪的」、「學到了！從老闆身上賺回自己該拿的錢」、「羨慕被資遣，一輩子可以領3次失業補助，記得跟你同事告知」、「這是真的（之前我也被資遣過，真的有謀職假，而且公司不能拒絕）」、「一周有2天謀職假，然後一周有2天正常休假，等於7天有4天不用上班，只上班3天，公司要給他7天的薪水。如果最後一周剩3天班，一樣可以再請2天謀職假，等於只要上班一天（賺3天的錢）」。

還有人分享自身經歷，「10多年前在現在AI大廠任職，HR連假前通知主管，而主管在連假後上班日第一天，叫人當天立馬走，不過該給的錢還是都有拿啦」；謀職假的用意是讓你去找下ㄧ份工作，「無法換錢，一定得休完，不休白不休啊」。

根據《勞基法》第16條規定，勞工在雇主預告解僱期間內，為另謀新職得請謀職假，雇主不得拒絕。法令並未明訂請假天數，且原則上屬無薪假。若雇主違法拒絕，依同法第79條，可處新台幣2萬元以上、100萬元以下罰鍰。不過，此項保障僅適用於遭資遣勞工，自請離職者不在適用範圍內。

更多三立新聞網報導

上班準時打卡！下班還被「責任制」綁住 律師曝條件：月薪沒15萬就免談

軟體業責任制拒加班！他做半年被資遣…拍「打卡紀錄」怒檢舉 結局爽翻

下體大小自卑？「硬度、長度、粗度」誰第一 泌尿醫：姊妹們有共識

小二女發現「九九乘法奧秘」！3教授全驚呆：以前都沒發現

