不是特休！同事請「1種假」一週上3天班照領薪 眾人驚呆：慣老闆太多了

生活中心／王文承報導

一名OL發現遭到資遣的同事頻繁請假，後來才得知同事請的是「謀職假」，一週可請2天假且薪水照領。（示意圖／資料照）

現今社會壓力龐大，加上台灣工時偏長，甚至高於鄰近的日本與韓國，讓不少上班族期盼能有更多休息時間，透過請假適度放鬆身心。近日，一名OL發現遭到資遣的同事頻繁請假，原以為是公司不願讓對方「特休換錢、逼著休完」，後來才得知同事請的是「謀職假」，一週可請2天假且薪水照領，讓原PO驚呼「現在才知道」，貼文曝光後，引發網友熱議。

同事請1種假一週上3天班照領薪 眾人驚呆



一名網友在社群平台《Threads》發文表示，被資遣的同事近期不斷請假，她原先以為公司是為了避免支付特休未休工資，才要求對方把假休完，沒想到同事透露自己請的是「謀職假」，並非特休，不僅一週能請2天假，特休也不會被扣，還能在離職時全數換成現金，讓她直呼「現在才知道原來還有謀職假這回事」。

廣告 廣告

貼文曝光後，掀起網友熱議，「等於一週7天有4天不用上班，只上3天，公司卻要給7天薪水」、「謀職假本來就是讓你去找下一份工作，不能換錢，一定要休完，不休白不休」、「請善用謀職假，過期是不給薪的」、「學到了，算是把該拿的權益拿回來」。也有人幽默表示，「羨慕被資遣，台灣人一輩子還能領3次失業補助」。

不過，也有人分享較為負面的經驗，指出不少慣老闆根本不會讓員工順利請到謀職假，「之前被遣散，完全不知道有這個假」、「我們公司都是最後一天才通知，根本不管能不能交接」、「公司倒閉被資遣，隔天直接不用來上班，連謀職假都休不到，資遣費能拿到一點就偷笑了」、「太多人不懂勞基法，才讓慣老闆有操作空間」。也有人指出，有些公司甚至會直接把謀職假折算成薪資，要求員工當天離職。

事實上，依據《勞動基準法》規定，勞工在資遣預告期間，為另謀工作得請假外出，每週可請2天「帶薪謀職假」，雇主不得拒絕，也無須勞工提出相關證明。若雇主拒絕給假或不給薪，依法可處新台幣2萬元以上、30萬元以下罰鍰。

更多三立新聞網報導

這批很純！好市多上架「獨家水果」口碑炸裂 會員瘋搶：小孩兩天掃光

184萬股東被錢砸醒！台積電今發配息5元 6.25億入張忠謀口袋

科技圈大逃亡？5兆男面對「2000億稅金」！黃仁勳竟煩惱這事：隨便課

30年省出1800萬孝親費！男驚見存摺金流傻眼 母「這1句」讓他心碎崩潰

