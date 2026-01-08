不是特休！請1種假「領全薪、還週休4天」一票人嚇到：根本不知

生活中心／綜合報導

近日社群平台 Threads 流傳一則貼文，引發熱烈討論。有網友分享，身邊一名被資遣的同事不但沒有愁眉苦臉，反而頻頻請假，宛如進入「一週只上三天班」的節奏。原以為對方是在消化剩餘特休，追問後才發現，請的竟是受法律保障的「謀職假」，不僅不影響特休天數，離職時還能把特休全數折現。貼文曝光後，引發網友們熱議，驚呼「工作10年第一次聽到」。





不是用特休！請1種假「領全薪、還周休4天」一票人嚇到：工作10年根本不知

依《勞動基準法》規定，勞工在資遣預告期間，為另尋工作可外出請假，每週最多可請兩天「帶薪謀職假」，雇主不得拒絕。示意圖非關本新聞事件（圖／民視資料照）

有網友在 Threads 發文表示，看到被資遣的同事最近常請假，起初以為公司要求把假休完，避免日後補發未休工資，沒想到同事透露，自己請的是「謀職假」，而非特休假。依規定一週最多可請兩天，且不會扣到原有特休，等到離職時，未休完的特休仍可依法換成現金，讓她驚訝表示「現在才知道原來還有這種假」。

貼文曝光後，立刻引來大量網友回應，有人計算後笑稱「等於一週四天不用進公司，卻照樣領薪水」、「謀職假本來就是給你找下一份工作用的，不能折現，不休就浪費了」、「這種假過了就沒了，記得一定要請」、「算是把應得的勞工權益拿回來」。也有網友半開玩笑表示，「被資遣其實也不錯，台灣人一輩子最多還能領三次失業補助」。

不過，也有不少人分享不太愉快的經驗，指出實務上並非每位勞工都能順利行使權益。「以前被資遣，完全不知道有謀職假這回事」、「公司都是最後一天才通知，根本不給交接時間」、「公司倒閉隔天就叫人不用來了，哪還有什麼謀職假」、「資遣費能拿到就偷笑了」。也有人提到，有些企業會直接把謀職假折算成薪資，要求員工立刻離職，讓勞工根本無從請假。

其實，依《勞動基準法》規定，勞工在資遣預告期間，為另尋工作可外出請假，每週最多可請兩天「帶薪謀職假」，雇主不得拒絕，也不得要求提出相關證明。若雇主不准請假或未依法給薪，將面臨新台幣2萬元以上、30萬元以下的罰鍰。

