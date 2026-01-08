不是特休！一週只上3天班薪照領 原因曝光網驚呆：很多人不知





勞工遭資遣，雇主除了需支付資遣費外，還需要依勞工工作年資提前預告勞工。此外，還有一項福利，卻鮮少人知。近期一名女網友在社群平台分享見聞，她表示近日遭資遣的同事狂請假，她原以為是消耗特休假，沒想到不是特休，還能照樣領薪，文章曝光後引發熱議。

女網友在Threads上發文，她表示公司一名遭資遣的同事近期頻繁請假，原以為是公司不願支付未休特休工資，才要求對方把假休滿，未料對方透露，自己請的並非特休，而是法律保障的「謀職假」，且一週可請兩天、期間照領薪水，她寫道：「等於一週請假兩天，特休還不會被扣，可以全部換錢，現在才知道還有謀職假這個東東」。

貼文曝光後，網友驚訝表示，「等於一週只上3天班，薪水卻照領」、「謀職假是讓你去找下一份工作的」、「如果沒有謀職假，就要有預告工資」、「太多人不知道自己的權益」。也有人分享正面經驗，認為謀職假能協助勞工平穩過渡、找尋下一份工作，「羨慕被資遣，台灣人一輩子可以領3次失業補助」；但也有人指出，職場仍存在「慣老闆」，不僅未主動告知，甚至以拖延、臨時通知離職等方式，使員工無法實際休到假，網友說：「前陣子被遣散 完全不知道有這個假」。

事實上，《勞動基準法》明確規定，勞工於資遣預告期間，得為另謀工作向雇主請假，每週可請2天，屬「帶薪謀職假」，雇主不得拒絕，也不得要求勞工提出證明文件。如違法拒假或未給薪，依規定可處新台幣2萬元以上、30萬元以下罰鍰。

勞動專家提醒，台灣仍有不少勞工對自身權益了解有限，形同讓部分企業有機可乘。呼籲勞工在面臨資遣時，應積極了解相關保障；雇主也應依法行政，避免觸法爭議，維護合理勞動環境。

