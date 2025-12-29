不是犒賞，是剛剛好被照顧！讓「媽媽幸福感」默默加分的3款日常好物推薦！

（圖／取自mariina__98 IG、品牌提供）

每天在家庭、工作與生活瑣事之間來回切換，媽媽最容易忽略的，往往就是自己的狀態！其實幸福感不一定來自盛大的犒賞，而是藏在那些能讓身心慢慢放鬆的小細節裡，讓生活多一點餘裕，也多一點被照顧的感覺。

對許多媽媽來說，真正感到幸福的時刻，常常是終於能安心躺下、好好入睡的那一刻。basiik的一夜好夢天然精油舒眠噴霧，正是為這樣的夜晚存在！透過精心搭配的7種天然精油香氣和雙因子夜眠科技，幫助身體從白天的忙碌狀態慢慢切換，建立屬於自己的睡前節奏。只要在休息前輕輕噴灑於空間或寢具，讓熟悉氣味陪伴入夜，情緒自然會安定下來，當睡眠品質穩定，隔天面對生活的能量也會跟著回來。

basiik一夜好夢天然精油舒眠噴霧20ml／480元、150ml／1,080元（圖／品牌提供）

媽媽的幸福感，有時其實來自「孩子被好好照顧，我也能少操一點心」。來自德國的Bübchen貝臣童趣系列洗髮沐浴乳，就能讓洗澡這件事變得更輕鬆！採用pH中性溫和配方的洗髮沐浴二合一設計，讓孩子在繽紛香氣與包裝中更願意配合，日常清潔流程自然順暢許多。當孩子洗得開心、肌膚被溫柔呵護，媽媽也能在一旁鬆口氣，那種「今天又平安過關」的安心感，其實就是幸福感悄悄累積的瞬間。

推薦給家中小女孩的首選-美人魚洗護髮沐浴乳、羅莎莉公主洗潤髮露，長頭髮洗後柔順好梳理還有淡淡香氣。（圖／品牌提供）

小男生當然就是運動足球洗髮沐浴乳和可樂洗髮沐浴乳，一瓶搞定就能快速洗頭洗髮，就算是活潑好動的寶貝再也不怕進浴室。（圖／品牌提供）

而真正屬於媽媽自己的放鬆時光，往往藏在洗完澡後那短短幾分鐘。THREE香氛甦活精油身體乳，香氣是以迷迭香、普通百里香與天竺葵精油為核心，柔和的草本花香調不只是保養，更像是一段讓情緒回到自己身上的過程~只要在洗澡後取適量於掌心搓熱後塗抹全身，將雙手靠近鼻尖深呼吸，感受精油香氣慢慢包圍，再以輕柔畫圓方式按摩肩頸或腿部，讓緊繃逐漸被釋放；接著雙手交疊放在胸口，配合呼吸緩緩轉動頸部，左右各幾次，最後停留在胸口中央深呼吸，為一天畫下溫柔的句點。當身體放鬆、心也靜下來，這樣的片刻，就是忙碌媽媽最真實、也最踏實的幸福來源。

THREE香氛甦活精油身體乳100ml／1,500元（圖／品牌提供）





