不是狂運動！研究揭「藍區長壽3關鍵」 比基因更重要

藍區（Blue Zones）指的是全球長壽人口密度最高的5個地區，卻也屢遭質疑是否因早年戶籍不全，導致百歲人瑞年齡被誇大。對此，家醫科醫師盧盈良指出，最新研究證實藍區的真實性，研判長壽因素包括良好的飲食習慣、融入日常生活的活動，以及深厚的社會連結。

盧盈良在臉書引述老年學權威期刊《The Gerontologist》的研究，針對外界長期質疑進行全面檢視。研究團隊重新查核包括義大利薩丁尼亞、日本沖繩、希臘伊卡利亞及哥斯大黎加尼科亞半島在內的原始藍區，透過出生證明、教會紀錄、軍事檔案等多重來源交叉比對，確認年齡資料具高度可信度。

研究顯示，藍區居民活到90歲以上的機率，約是其他地區的10至20倍，證實當地確實存在顯著的長壽優勢，也間接否定「百歲人瑞只是登記錯誤」的說法。

至於長壽關鍵，盧盈良表示，研究指出排除基因因素，高度集中於後天生活型態，包括以健康的飲食習慣、融入日常的生活活動（而非刻意的高強度運動），以及深厚的社會連結，有助於降低慢性病風險，延緩老化速度，顯示基因雖然重要，但後天努力更是關鍵。

盧盈良提醒，藍區並非一成不變，隨著現代化進程與生活習慣改變，部分地區的長壽優勢已逐漸減弱。正好印證一個重要觀念，長壽不單依靠基因，環境與生活方式才是決定性的因素。

