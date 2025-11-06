不是王世堅！誰來挑戰蔣萬安？戴錫欽評估：吳怡農苗博雅機會大 曝連任機率過半、藍白合將幫民眾黨站台
2026台北市長選舉逐漸升溫，國民黨台北市黨部主委、台北市議會議長戴錫欽接受黃暐瀚訪問，回應蔣萬安連任機率、民進黨可能對手、李四川是否選新北、藍白合作可能性等關鍵問題。他透露蔣萬安連任機率「審慎樂觀超過五成」，評估吳怡農或苗博雅出線機會較高，更透露副市長李四川選新北市長「機率很高」。
蔣萬安的連任機率 黨部主委戴錫欽認為有多高？
身為國民黨台北市操盤手的戴錫欽表示，蔣萬安連任機率「當然超過五成以上」，但強調「選舉總是會有變數」，不能過度樂觀。他指出，關鍵在於讓選民對這兩三年的施政有感，並提出未來四年的願景。
戴錫欽認為，輝達進駐北市、大巨蛋啟用帶來周邊經濟效益等，都是蔣萬安的加分項目。「目前看起來蠻順的」，但仍需審慎以對。
李四川若選新北 戴錫欽：將重現馬英九時代「準備好了」執政默契
談到2026雙北市長選舉布局，戴錫欽透露，「萬安跟川伯同時去選台北跟新北的機率，的確是存在的，很高啊！」
他分析，民進黨已徵召蘇巧慧參選新北市長，而國民黨方面，李四川目前看來是「最強人選」。「如果到最後在一定的時程、一定的機制產生之後，確認是川伯勝選機率最高的話，我想川伯會非常認真去考慮這件事情。」
戴錫欽進一步指出，李四川與蔣萬安的市長副市長搭檔默契，將產生「共伴效應」。他回憶當年馬英九選總統時，國民黨多位縣市長齊聲「準備好了」，給選民強大的執政團隊印象。「川伯如果真的到新北市的話，會有這樣的效果。」
李四川在新北、高雄、台北都有豐富經驗，對雙北合作及藍營縣市首長整合都是「很大的加分」。
民進黨派誰？戴錫欽研判：吳怡農或苗博雅出線機會大
對於民進黨台北市長人選，戴錫欽研判「可能是吳怡農或苗博雅」出線機會較高。
吳怡農日前已遞交參選意願書，戴錫欽分析，若從「同質性來講，吳怡農跟萬安比較接近，因為都是男性」。他回憶兩人在立委選舉時的「雙帥對決」，當時僅差一萬票，外界比較兩人身材、外貌、男性魅力。
不過戴錫欽也強調，現在蔣萬安是現任市長，「必須要拿出更多這一任的政績來說服選民」，不能再只靠形象包裝。他指出，蔣萬安因為是現任者，「不能再用形象去做包裝，你必須要拿政績來說服，這是很重要的事情。」
至於網路聲量極高的王世堅，戴錫欽認為「不太可能」參選。「我跟堅哥有一些互動，我覺得他講的都是真心話，他真心沒有想要選市長。」
苗博雅雖非民進黨籍，但戴錫欽認為「民進黨民調應該會把他放進去」，因為她在綠營中有號召力、議題能力，對年輕選民也有吸引力，「所以我覺得民進黨會考慮的一個人選之一。」
「聲量高不等於適任」 戴錫欽這句話引關注
當被問到若對上王世堅該如何因應，戴錫欽表示那將是「跟過去完全不同的選舉型態」，因為王世堅聲量太高，連藍營選民和對岸民眾都喜歡他。
但他話鋒一轉，「聲量高跟受歡迎，跟適不適合當台北市長，我想選民會做思考跟判斷。」戴錫欽解釋，投票給市長或總統時，選民會有更多期待，包括代表城市交流、元首外交、處理市政議題等。「一個政治人物在網路被廣泛討論，聲量非常高是一件事情，但適任一個地方首長是另外一件事情。」
藍白有譜 蔣萬安會幫民眾黨議員站臺？
談到藍白合作，戴錫欽表示市長部分「審慎樂觀，應該有譜」，關鍵是蔣萬安可能要幫民眾黨議員站台。
民眾黨目前有4席現任議員要連任，另在松信區提名許甫、中正萬華區提名吳怡萱，共6席。戴錫欽表示：「萬安沒有理由不幫他們站台，要合作就要誠心，以前馬英九也幫親民黨、新黨議員站台過。」
他強調會做好協調工作，讓國民黨議員理解「藍白既然要合作，就要誠心合作，沒有說只有一方給。」
國民黨臺北市議會預計提幾席？ 戴錫欽：低標至少31席單獨過半
在議員選戰布局上，戴錫欽訂出明確目標，「2026我給自己定的低標，至少要維持上次選舉的結果31席，也就是單獨過半。」
上屆選舉國民黨拿下31席，經過這波異動後目前剩28席。戴錫欽表示，單獨過半才能掌握台北市議會多數，再加上民眾黨、新黨等友黨合作，確保議會穩定。
他透露提名策略，「上次當選幾席，就是我提名的最低樓地板。」例如大安文山區12席中國民黨占8席，士林北投區12席中國民黨僅4席，會依各選區實際狀況提名。戴錫欽強調會「很務實」評估，「能夠把國民黨自己的席次最大化，確保當選率，而不是為了提多。」
