不是王世堅、卓榮泰！郭正亮曝賴清德「北市第一人選」：邀對方組閣還被拒

面對即將到來的2026大選，民進黨在台南、高雄人選拍板後，將派誰挑戰台北市長蔣萬安成為最大焦點，值得一提的是，除了原本呼聲極高的立委王世堅、頻被點名的行政院長卓榮泰之外，行政院副院長鄭麗君近期也因為15%關稅談判有成，被列入推舉名單當中；前立委郭正亮直言，比起王世堅、卓榮泰，鄭麗君才是總統賴清德的第一人選。

郭正亮在《大新聞大爆卦》節目中坦言，面對年底九合一大選，賴清德「不可能讓王世堅選」，至於第一人選是誰？郭正亮認為，正是近期多次往返美國，最終代表台灣談成15%關稅的鄭麗君。

「賴清德早就有這張牌」，郭正亮進一步指出，賴清德最近一條龍在幫鄭麗君造勢，很明顯是選舉規模，否則鄭麗君只是談成關稅，連進口都還沒公布、問題一堆，不該有這麼大的功勞。

郭正亮也透露，賴清德一直都很喜歡鄭麗君，原本甚至要找她組閣，被婉拒後才找上卓榮泰。另外郭正亮也表示，鄭麗君參選關鍵在個人意願，不過以她過往擔任文化部長，較為低調、不喜歡面對激烈追問的個性，如果最後真的參選，勢必得面臨更大的檢驗。

