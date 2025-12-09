不是王世堅、吳怡農？學者點名綠營北市「安全牌」：賴清德比較好交代

各黨備戰2026縣市首長選戰，TVBS日前公布台北市長可能人選民調，結果顯示，若由現任市長蔣萬安對決民進黨立委王世堅、北市黨部前主委吳怡農、立委沈伯洋、行政院副院長鄭麗君、前秘書長林右昌等人，蔣萬安的支持度都大幅領先，外界好奇在這情況下，民進黨到底會派誰出戰。對此，東華大學退休教授施正鋒在節目《大新聞大爆卦》分析，民進黨主席賴清德最終應該會派這人參戰，比較好對外交代，也不太會引發「用自己人」的質疑。

廣告 廣告

根據TVBS民調顯示，民進黨推派王世堅對決國民黨蔣萬安，與去年12月的調查相較，蔣萬安支持度略減1個百分點至55%，王世堅支持度則略增4個百分點至31%，雙方差距縮小至24個百分點，另外14%未決定。

若民進黨推派前台北市黨部主委吳怡農參選台北市長，民調指出，蔣萬安支持度為61%，高於吳怡農的24%，雙方差距37個百分點，另外14%未決定。若民進黨由鄭麗君角逐，與蔣萬安差距擴大至38個百分點；若由沈伯洋出戰，蔣萬安支持度為64%，沈伯洋的支持度為22%，雙方差距42個百分點。

對此，施正鋒表示，在民進黨台北市長潛在人選中，王世堅和沈伯洋並非賴清德的人馬，吳怡農屬於新潮流，對賴清德而言是自己人、比較能信任，且有年輕選票。但若要保守一點、暫時不推派吳怡農上場，那大概會是鄭麗君。

施正鋒提到，在過去「逆風行腳」行動期間，鄭麗君就已開始在和賴清德活動，也和外交部長林佳龍創辦的「台灣智庫」有合作、與「台獨聯盟」關係良好，相較於派出吳怡農參選，可能會引發「用自己人」的質疑，用鄭麗君大概對外比較好交代。

​上述調查是TVBS民意調查中心於114年11月27日至12月4日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1,256位20歲以上台北市民，其中拒訪為250位，拒訪率為19.9%，最後成功訪問有效樣本1,006位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。原始問卷及詳細交叉表請上網：www.tvbs.com.tw/poll-center。​



更多風傳媒報導

