不是王世堅、林右昌！戴錫欽曝民進黨最可能派「這2人」挑戰蔣萬安

藍綠白積極備戰2026年地方大選，外界關注民進黨將派誰迎戰爭取連任的台北市長蔣萬安。對此，台北市議會議長、國民黨台北市黨部主委戴錫欽今（6）日表示，蔣萬安連任的機率超過5成；他也分析，民進黨最終可能派出壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農或社民黨北市議員苗博雅參選的機會最高。

戴錫欽今日在廣播節目《POP撞新聞》表示，雖然蔣萬安連任機率過半，但對於國民黨而言，還是必須要審慎樂觀。他提到，蔣萬安最終恐怕是會碰到吳怡農或苗博雅，至於民進黨立委王世堅則不太可能，王世堅是真心沒有想要選，雖然他不清楚民進黨選對會如何操作，但民進黨內部一定會把吳怡農、苗博雅、行政院副院長鄭麗君、立委吳思瑤、前民進黨秘書長林右昌等人做民調評估。

廣告 廣告

戴錫欽分析，以候選人特質而言，吳怡農跟蔣萬安最接近，過去選立委時，雙帥就曾對決過，大眾會比較兩人長相、身材、男性魅力，儘管蔣萬安是現任，但蔣萬安必須拿出這一任期的政績來說服選民支持。

戴錫欽直言，藍綠在台北市皆有基本盤，綠營的縣市首長基本盤約3成5到4成左右，議員選區則視個別經營而定。而蔣萬安的唯一優勢是現任，所以不能再用形象去包裝，必須要拿出政績說服，這是非常重要的。

更多風傳媒報導

