不是王世堅！綠營點名「院長級戰將」親征北市 黃暐瀚3考量揭可能性

距離2026大選已剩不到一年的時間，民進黨在台北市的布局尚未定調，受到各界高度關注，針對總統賴清德有意讓行政院長卓榮泰出征北市的傳聞，民進黨立委王世堅表達贊成，更將卓榮泰列為「合適人選之一」；資深媒體人黃暐瀚分析，民進黨對於台北選戰的態度並非勝選作戰準備，因此撤換卓榮泰去選台北的可能性不高。

黃暐瀚透過臉書表示，「卓榮泰選台北市長」並不是近期才有的消息，早在前一段時間，就聽國民黨立委謝龍介有這樣的分析，如今連王世堅都表態認可，可預期的是，卓榮泰近期將被追問相關問題。

「我覺得不太可能」，黃暐瀚指出，行政院為了總預算的事已經忙得焦頭爛額，如果在此刻更換閣揆，只會讓總預算拖得更久；其次，考量到賴清德對卓榮泰的信任程度，「賴卓內閣」的組合可能會維持到今年11月28日之後；第三，民進黨預計在1月底完成縣市長提名，要卓榮泰在2周內下台跑選舉，黃暐瀚認為可能性不高。

黃暐瀚進一步補充，民進黨在台北、桃園的態度是「守住40%基本盤」，而非南台灣輸不得的「勝選作戰準備」。黃暐瀚解釋，對民進黨來說，只要能守住基本線，帶領小雞（市議員）維持現有的席次，就是一個合格的市長參選人。

最後黃暐瀚分析，目前來看，卓榮泰的主戰場明顯在國會，改變路線去選台北市長的可能性不高，除非賴清德不再信任卓榮泰，或是卓榮泰自己有積極參選的意願。

