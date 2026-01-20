不是王世堅！郭正亮曝賴清德北市第一人選

▲前立委郭正亮直言，比起王世堅、卓榮泰，行政院副院長鄭麗君，才是總統賴清德的第一人選。（圖／總統府提供）

[NOWnews今日新聞] 2026九合一大選在即，綠營將派誰出戰首都台北，對戰蔣萬安備受關注。綠委王世堅、沈伯洋、行政院長卓榮泰都是外界猜測的熱門人選；對此，前立委郭正亮直言，比起王世堅、卓榮泰，日前在台美關稅談判中繳出漂亮成績的行政院副院長鄭麗君，才是總統賴清德的第一人選。

郭正亮在政論節目《大新聞大爆卦》中直言，賴清德不可能讓王世堅選台北市長，第一人選正是近期多次往返美國，最終代表台灣談成15%關稅的鄭麗君。

郭正亮透露，賴清德一直都很喜歡鄭麗君，甚至原本要找她組閣，被婉拒後才找上卓榮泰，賴最近一條龍在幫鄭麗君造勢，很明顯是選舉規模，否則鄭麗君只是談成關稅，連進口都還沒公布、問題一堆，不該有這麼大的功勞，「賴清德早就有這張牌」。

郭正亮分析，以鄭麗君過往擔任文化部長的個性，較為低調、不喜歡面對激烈追問，如果最後真的參選，勢必會面臨更大的檢驗，當然參選關鍵還是在個人意願。

