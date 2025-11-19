不是王義川、林佳龍？民進黨桃園「出奇兵」 王世堅點名這戰將：非常適合

​民進黨2026桃園市長初選，總統府副祕書長何志偉、立委王義川、法務部次長黃世杰、外交部長林佳龍都被點名，近期更傳出立委王世堅都是可用的奇兵。對此，王世堅受訪時直言，能回到立法院這已經是最大光榮，這一點已經可以寫到祖譜裡面，「我不敢奢望」。不過他反而推薦綠營這戰將，強調「他很合適」。

根據《上報》報導指出，有幕僚表示，民進黨在桃園市長選戰要出奇兵，「從從容容」爆紅的王世堅，反而是不妨可思考出戰的「奇兵」人選，還有如果大膽出牌，桃園讓綠委蔡其昌出戰，也會有王的效果，對民進黨2026大局都是加分。

廣告 廣告

對此，王世堅接受媒體聯訪表示，他笑著回應，「蔡其昌很合適，但我不是，我完全沒有這樣想；我能回到立法院這已經是最大光榮，回到立法院為國家社會說一點話、做一點事，這一點已經可以寫到祖譜裡面，所以我不敢奢望，謝謝」。

民進黨2026桃園市長的人選，從王義川、何志偉，到上周突然更傳出王世堅、蔡其昌，甚至林佳龍參選，讓外界解讀「感覺就像是想派誰就派誰去選」，而面對暫時不知道對手是誰的情況，現任桃園市長張善政強調，「我從來沒說過只做一任」，他更引用美國總統雷根競選名言，「我不會因為對手年紀輕就攻擊他！」重申市民支持當然會爭取連任。

更多風傳媒報導

