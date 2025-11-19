不是王義川！王世堅推薦他選桃園市長 何志偉用「從從容容」大方回應

[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導

民進黨立委王世堅最近人氣超高，也繼王義川、何志偉之後，被外界點名可能代表民進黨參選2026年桃園市長，不過王世堅今（19）日明確表態「我所了解的何志偉，年輕、肯學習，態度也非常謙虛，也算是奇兵，會讓對手萬萬想不到」、「何志偉是參選桃園市長很好的人選。桃園，就讓何志偉上場吧！」

對於桃園市長選舉，總統府副祕書長何志偉公開回應看法。（圖／總統府）

對於王世堅公開推薦何志偉，而非立委王義川，總統府副祕書長何志偉今天下午公開回應，他說「謝謝世堅委員『從從容容』的鼓勵志偉，我們一起尊重黨內決策與安排。」

