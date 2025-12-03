不是王育敏？藍營嘉義縣長傳有「奇兵」出線 國民黨認了：接觸中

記者詹宜庭／台北報導

傳嘉義縣長有黑馬人選，李哲華表示，目前都是僅止於大家互相接觸當中。（圖／記者詹宜庭攝影）

嘉義縣長翁章梁明年將屆滿兩屆任期，國民黨擬安排立委王育敏再戰，但卻有消息傳出中選會代理主委吳容輝恐成「藍營黑馬」。對此，國民黨組發會主委李哲華今（3日）受訪坦言，為了放眼增加更大的勝選機會，國民黨保持開放態度。除了國民黨本身有候選人外，若在野有非國民黨籍的優秀人才，國民黨海納百川也可以支持，目前都是僅止於大家互相接觸當中，最主要的目標讓嘉義縣不再是長期的民進黨執政。

針對2026嘉義縣選舉，有消息傳出，藍營高層的口袋名單有其他人選，並已進行接觸。對此，李哲華受訪表示，嘉義縣對國民黨是一個非常艱困的選區，上一屆王育敏披掛上陣，有一定的群眾基礎，為了放眼增加更大的勝選機會，國民黨也保持開放態度。除了國民黨本身有候選人外，也希望在嘉義縣能形成在野合作的氣氛，若在野有非國民黨籍的優秀人才，國民黨海納百川也可以支持，目前都是僅止於大家互相接觸當中，最主要的目標讓嘉義縣不再是長期的民進黨執政。

