不是珍奶也中招！30歲壯男天天喝「1飲品」 罹糖尿病醫直呼：很少見

（記者張芸瑄／綜合報導）外科醫師陳榮堅近日分享一名30多歲男性患者案例。該男子身材精壯、無家族病史，平時熱愛健身，卻在健康檢查時意外被診斷出糖尿病，讓醫師一度錯愕。追問之下才發現，男子為了提神與促進肌肉修復，幾乎「照三餐」飲用高糖分提神飲料，疑因此導致血糖失衡。所幸在藥物治療與調整飲食後，血糖已於三個月內恢復正常。

示意圖／幾乎「照三餐」飲用高糖分提神飲料，疑因此導致血糖失衡。（擷取自 免費圖庫freepik）

陳榮堅指出，該男子看似健康，實際上糖化血色素（HbA1c）卻高達7.8%，遠超正常值5.7%。進一步了解後發現，男子從事勞力工作且規律健身，誤信提神飲料中富含B群有助肌肉修復，長期每天飲用三次以上，導致攝取過多糖分與熱量。

醫師為他開立輕度糖尿病藥物，並要求逐步減少飲用頻率，一天最多僅能一罐，以避免突然戒斷引起不適。治療一個月後，男子的糖化血色素降至6.2%，三個月後血糖完全恢復正常，半年後也順利停藥。

陳榮堅提醒，即使外表健康、身材良好，若長期「亂補」或攝取高糖飲品，仍可能引發代謝疾病。他呼籲民眾，提神飲料應適量飲用，真正維持健康的關鍵仍在於均衡飲食與良好生活習慣。

