不是珍奶！韓男遊台後「想撕掉護照」被台灣1氛圍震住：韓國做不到

記者李育道／台北報導

近來韓國年輕族群掀起一波「台灣旅遊熱」，從高雄、台南到台北街頭，不少韓國旅客都成為觀光景點的新身影。（示意圖／翻攝自pixabay）

近來韓國年輕族群掀起一波「台灣旅遊熱」，從高雄、台南到台北街頭，不少韓國旅客都成為觀光景點的新身影。一名韓國網友近日在社群平台分享旅台心得時，更意外透露自己來台後竟萌生「想把護照撕掉」的衝動，原因不是美食，也不是珍珠奶茶，而是旅途中看到的一幕，讓他心裡忽然鬆了一口氣。

社群平台「Threads」上擁有四千多位粉絲追蹤，常分享韓國旅遊、美妝、文化目標「在台灣生活」的網紅「秀鎬 수호」近日發文表示，在韓國社會中，外界對人生階段有著強烈標準與期待，「25歲沒穩定工作是失敗、30歲沒資產是失敗、40歲沒結婚是失敗」，這些數字雖非官方標準，但都是他周遭親友的普遍觀感，讓人時刻活在他人的目光與評論之下，倍感壓力。

秀鎬觀察到，台灣人普遍不太在意旁人眼光，不論是「穿著拖鞋逛百貨公司」，或是同性伴侶在街頭自然牽手，都讓他感受到一種自在、不被評價的生活方式，（圖／資料照）

然而，秀鎬指出，一到台灣便感受到截然不同的氛圍。他觀察到，台灣人普遍不太在意旁人眼光，不論是「穿著拖鞋逛百貨公司」，或是同性伴侶在街頭自然牽手，都讓他感受到一種自在、不被評價的生活方式，「台灣有著不用隨時都在乎別人眼光的空氣」，讓他深受觸動。

該篇分享曝光後，吸引6.2萬人按讚，網友紛紛留言「謝謝你喜歡台灣，台灣確實是很適合生活的國家，但是韓國也有自己的優點，比如你們有權志龍」、「其實台灣喜歡對他人指手劃腳的人也不少，只是近幾年有感，比起關注他人，大家越來越關注在自己身上」、「歡迎你常來台灣」、「自由就是最美的風景」。不少人也感嘆，每個社會都有壓力，但能自在做自己，才是最難得的生活狀態。

