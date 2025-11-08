不是瑪格羅比！《美國殺人魔》翻拍版澄清主角不會更換性別 導演強調會忠於原著

《美國殺人魔》《Barbie芭比》劇照

傳瑪格羅比主演「女版殺人魔」為誤傳，導演否認性別翻轉設定。 新版《美國殺人魔》由盧卡格達戈尼諾執導，劇本聚焦男性暴力與資本主義批判。 好萊塢性別翻轉風潮盛行，《魔鬼剋星》《瞞天過海》等皆曾成功改編。

【文／克里斯蒂】由《以你的名字呼喚我》（Call Me by Your Name）與《挑戰者》（Challengers）導演盧卡格達戈尼諾（Luca Guadagnino）執導的《美國殺人魔》（American Psycho）翻拍版，近日在網路上掀起熱烈討論。英國媒體日前爆料，主角「派崔克貝特曼」（Patrick Bateman）將改由瑪格羅比（Margot Robbie）出演女版殺人狂，並強調這將是一場「性別翻轉版重生」。消息一出引爆粉絲討論，但根據外媒《Deadline》獨家報導，這項傳聞已被證實為誤會——新版《美國殺人魔》不會進行性別更換，瑪格羅比也未參與此計畫。

新版《美國殺人魔》由獅門影業（Lionsgate）與導演格達戈尼諾聯手打造，改編自布雷特伊斯頓艾利斯（Bret Easton Ellis）1991年的同名小說，將以更貼近原著的方式重新詮釋這位華爾街投資銀行家兼連環殺手的雙面人生。原著曾因極端暴力與血腥描寫在多國被禁，但其對消費主義與虛無現代人的諷刺，讓它成為90年代最具爭議的文學作品之一。2000年由瑪麗哈倫（Mary Harron）執導、克里斯汀貝爾（Christian Bale）主演的電影版雖然首映時評價兩極，卻在多年後成為經典，貝爾的冷面演技也被視為其代表作。

據悉，目前新版《美國殺人魔》仍在前期籌備階段，劇本由《神鬼認證3》（The Bourne Ultimatum）編劇史考特Z.伯恩斯（Scott Z. Burns）撰寫，製片方為格達戈尼諾的製作公司Frenesy Films，並由原版製片人愛德華普萊斯曼（Edward R. Pressman）的兒子山姆普萊斯曼（Sam Pressman）擔任執行製片。外界傳言的潛在人選包括《艾莉塔：戰鬥天使》男星雅各艾洛迪（Jacob Elordi）與《貓王艾維斯》（Elvis）男主角奧斯汀巴特勒（Austin Butler），但目前尚未有任何定案。

《貓王艾維斯》劇照

至於瑪格羅比則已忙於其他計畫，包含改編自經典文學的《咆哮山莊》（Wuthering Heights）新作，而她並未接觸過《美國殺人魔》的相關工作。外媒形容，這起「女版殺人魔」謠言源於英國小報過度解讀：「他們想像出一個女性版本的故事，卻被證實是空穴來風。」儘管性別翻轉在當代影壇並非新鮮事——從《魔鬼剋星》（Ghostbusters）、《瞞天過海：八面玲瓏》（Ocean’s 8）到《福爾摩斯與華生》（Holmes & Watson）中由女性詮釋的華生醫生——但《美國殺人魔》團隊明確表示，本片將忠於原著設定，聚焦於「男性暴力、資本主義與虛無自戀」的核心主題。

《咆哮山莊》劇照

事實上，「性別翻轉經典角色」已成為好萊塢熱門趨勢。《魔鬼剋星》2016年推出全女版團隊、《瞞天過海：八面玲瓏》以喬治克隆尼的「歐遜」角色延伸出女版竊盜團，《神鬼傳奇》（The Mummy）阿湯哥版則讓反派變為女性；另有傳聞指出，《神鬼奇航》（Pirates of the Caribbean）、《變臉》（Face/Off）與《印第安納瓊斯》（Indiana Jones）也曾討論過女性主導的重啟版本。

