不是瑪格羅比！《美國殺人魔》翻拍版澄清主角不會更換性別 導演強調會忠於原著
傳瑪格羅比主演「女版殺人魔」為誤傳，導演否認性別翻轉設定。
新版《美國殺人魔》由盧卡格達戈尼諾執導，劇本聚焦男性暴力與資本主義批判。
好萊塢性別翻轉風潮盛行，《魔鬼剋星》《瞞天過海》等皆曾成功改編。
【文／克里斯蒂】由《以你的名字呼喚我》（Call Me by Your Name）與《挑戰者》（Challengers）導演盧卡格達戈尼諾（Luca Guadagnino）執導的《美國殺人魔》（American Psycho）翻拍版，近日在網路上掀起熱烈討論。英國媒體日前爆料，主角「派崔克貝特曼」（Patrick Bateman）將改由瑪格羅比（Margot Robbie）出演女版殺人狂，並強調這將是一場「性別翻轉版重生」。消息一出引爆粉絲討論，但根據外媒《Deadline》獨家報導，這項傳聞已被證實為誤會——新版《美國殺人魔》不會進行性別更換，瑪格羅比也未參與此計畫。
新版《美國殺人魔》由獅門影業（Lionsgate）與導演格達戈尼諾聯手打造，改編自布雷特伊斯頓艾利斯（Bret Easton Ellis）1991年的同名小說，將以更貼近原著的方式重新詮釋這位華爾街投資銀行家兼連環殺手的雙面人生。原著曾因極端暴力與血腥描寫在多國被禁，但其對消費主義與虛無現代人的諷刺，讓它成為90年代最具爭議的文學作品之一。2000年由瑪麗哈倫（Mary Harron）執導、克里斯汀貝爾（Christian Bale）主演的電影版雖然首映時評價兩極，卻在多年後成為經典，貝爾的冷面演技也被視為其代表作。
據悉，目前新版《美國殺人魔》仍在前期籌備階段，劇本由《神鬼認證3》（The Bourne Ultimatum）編劇史考特Z.伯恩斯（Scott Z. Burns）撰寫，製片方為格達戈尼諾的製作公司Frenesy Films，並由原版製片人愛德華普萊斯曼（Edward R. Pressman）的兒子山姆普萊斯曼（Sam Pressman）擔任執行製片。外界傳言的潛在人選包括《艾莉塔：戰鬥天使》男星雅各艾洛迪（Jacob Elordi）與《貓王艾維斯》（Elvis）男主角奧斯汀巴特勒（Austin Butler），但目前尚未有任何定案。
至於瑪格羅比則已忙於其他計畫，包含改編自經典文學的《咆哮山莊》（Wuthering Heights）新作，而她並未接觸過《美國殺人魔》的相關工作。外媒形容，這起「女版殺人魔」謠言源於英國小報過度解讀：「他們想像出一個女性版本的故事，卻被證實是空穴來風。」儘管性別翻轉在當代影壇並非新鮮事——從《魔鬼剋星》（Ghostbusters）、《瞞天過海：八面玲瓏》（Ocean’s 8）到《福爾摩斯與華生》（Holmes & Watson）中由女性詮釋的華生醫生——但《美國殺人魔》團隊明確表示，本片將忠於原著設定，聚焦於「男性暴力、資本主義與虛無自戀」的核心主題。
事實上，「性別翻轉經典角色」已成為好萊塢熱門趨勢。《魔鬼剋星》2016年推出全女版團隊、《瞞天過海：八面玲瓏》以喬治克隆尼的「歐遜」角色延伸出女版竊盜團，《神鬼傳奇》（The Mummy）阿湯哥版則讓反派變為女性；另有傳聞指出，《神鬼奇航》（Pirates of the Caribbean）、《變臉》（Face/Off）與《印第安納瓊斯》（Indiana Jones）也曾討論過女性主導的重啟版本。
▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！
其他人也在看
《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》恐懼再升級！全新機械玩偶登場
《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》恐懼再升級！全新機械玩偶登場EBC東森娛樂 ・ 1 天前
傑西艾森伯格迷上「捐血」！加碼自爆：六週後要捐腎！
在《出神入化》（Now You See Me）系列中以「全能幻術師」形象深入人心的傑西艾森伯格（Jesse Eisenberg），大銀幕上率領魔術師團隊劫富濟貧、伸張正義，沒想到現實生活中的他同樣熱衷助人，甚至比電影角色更無私！他近期在節目上透露，不只長期熱衷捐血，更即將捐出腎臟給陌生人！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前
「睡衣紮褲」掀網暴動！《有本事換你來做啊！》夏帆曝真心話
「睡衣紮褲」掀網暴動！《有本事換你來做啊！》夏帆曝真心話EBC東森娛樂 ・ 23 小時前
竹內涼真新劇「紮衣角」掀話題 夏帆形容兩人「就像太陽與月亮」
由夏帆與竹內涼真雙主演、friDay影音秋季檔日劇大黑馬《有本事換你來做啊！》，在日本TVer平台掀起收視熱潮，竹內涼真飾演的「勝男」在第五集中將睡衣紮進褲子裡，竟成為討論話題，網友大讚：「竹內涼真把原作裡惹人厭的勝男演得超可愛！」中時新聞網 ・ 21 小時前
百香果被封「甩油神器」 抗發炎降血壓...還能美白
百香果因其酸甜可口的風味被譽為「果汁之王」，不僅美味還富含營養。營養師高敏敏表示，百香果是高維生素C和高纖維的「甩油神器」，具有多項健康益處，但糖尿病患者及腎病患者需特別注意食用量，以免影響健康。中天新聞網 ・ 20 小時前
「台有事恐成日存亡危機」高市強硬：能行集體自衛權
「台有事恐成日存亡危機」高市強硬：能行集體自衛權EBC東森新聞 ・ 1 天前
雙北防颱！憂1020豪雨事件重演 打樁、噴漿加固
雙北防颱！憂1020豪雨事件重演 打樁、噴漿加固EBC東森新聞 ・ 15 小時前
關西鎮上林社區蘿蔔美食節 歡慶豐收「好彩頭」
【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】新竹縣關西鎮上林社區發展協會今(8)日於上林社區內的國道三號高速公路下方空互傳媒 ・ 1 天前
久戴降噪耳機恐害聽力退化？醫這樣說 一出現「3症狀」快立刻就醫
28歲阿信每天都準時到圖書館拼國考，為了不被干擾，幾乎從早上就戴降噪耳機直到回家，整天下來耳朵幾乎沒休息，直到最近出現耳悶、耳鳴以及頭暈等症狀，甚至睡覺時耳中不斷出現嗡嗡聲影響情緒，就醫檢查才發現是降噪耳機使用過久，導致聽覺過度補償反應。亞洲大學附屬醫院耳鼻喉科主治醫師田輝勣指出，如果持續未節制，恐怕會造成聽力退化。 降噪耳機引發聽覺補償作用 對聽力的傷害加倍 田輝勣醫師表示，降噪耳機會偵測環境噪音並製造反向聲波來抵銷，雖然可以製造出真空式安靜，但耳朵內部其實一直在接受抵銷後的訊號，內耳毛細胞和聽覺神經必須持續調整壓力與敏感度來維持平衡，就像肌肉一直維持緊繃狀態，時間久了會疲勞甚至受傷。此外，長時間在極度安靜環境中，大腦的聽覺中樞會把微小聲音放大，以維持對環境的感知能力，而當耳機一拿下，反而會覺得周圍聲音太大、難以適應，可能會有耳鳴、頭暈或覺得環境變得刺耳的不適感。 降噪又聽音樂 比純聽音樂更傷聽力 田輝勣醫師也提醒，如果在高噪音環境同時開啟降噪又聽音樂，為了抵抗被降噪吸走的低頻，耳機會自動提高音量或增強某些頻段，長期下來對聽力的傷害比單純聽大聲音樂還高，對於超長使用時間、對聲音敏感或常春月刊 ・ 21 小時前
葛萊美入圍名單／肯卓克拉瑪9項大贏家 甜茶驚喜參戰贏面大
第68屆葛萊美入圍名單於台灣時間今（8）日凌晨揭曉，饒舌天王肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar）獲9項提名成入圍大贏家，而流行天后女神卡卡（Lady Gaga）拿下7項入圍居次，拉丁天王Bad Bunny 、小天后莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）和R&B 才子Leon Thomas同獲6項提名位居第三。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
70歲男突爆中風症狀「竟是感冒藥釀禍」 醫：原因在腎臟
一名70多歲長期接受血液透析的老翁，因服用女兒剩下的過敏藥物後出現口齒不清、頭昏及反應遲緩等症狀，一度以為自己中風。亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任醫師指出，這是因為洗腎病人服用左旋西替利嗪等抗組織胺藥物時，可能因腎功能受損而導致藥物在體內累積，引發過量副作用。中天新聞網 ・ 1 天前
視察桃機北登機廊廳工程及邊境檢疫措施 卓揆：北登機廊廳12月啟用
[Newtalk新聞] 行政院長卓榮泰今（8）日前往桃園國際機場視察北登機廊廳工程概況時表示，下（12）月起，與第二航廈連通的第三航廈北登機廊廳，將開放出入境旅客使用，旅客於第二航廈進行進、出關手續，因此整體安全防疫工作務必維持現有一致標準。 卓榮泰今天在交通部長陳世凱及桃園國際機場公司楊偉甫董事長的陪同下，首先視察桃園機場北登機廊廳工程概況。 第三航廈建設分為3階段，北登機廊廳預計2025年底前啟用，主體航廈與南登機廊廳預計2027年底前陸續完工及營運測試，「桃園機場走過將近50年，在第二航廈啟用後，終於要再有新航廈」。 而卓榮泰今日視察的北登機廊廳工程，設計強調開放與機能兼備的候機空間，出境旅客自報到至登機過程中毋須轉換樓層，簡化搭機流程。未來啟用後，將增加8個靠橋停機位，其中2個可容納1架大型廣體客機或2架窄體客機同時停靠，使機坪調度更具彈性，有效提升航班運作效率；另在盥洗空間方面，亦配有無障礙廁所，滿足不同旅客需求。查看原文更多Newtalk新聞報導滯留39萬頭豬恐釀價崩？陳駿季：無法給護盤價、但已達每公斤112元卓揆怒「遞半個橄欖園」換來封殺 民眾黨嗆見笑轉生氣、甩鍋在野新頭殼 ・ 1 天前
白敬亭拍《難哄》壓力大 自認「不是長得好看那掛」
白敬亭不僅在人物氣質、造型上下功夫，就連身材管理也儘量貼近角色形象，完美表現出萬千少女夢中情人的模樣，不只穿衣有型，脫衣時還展現出精瘦的好身材。白敬亭說在拍裸上半身的戲之前，除了會運動讓肌肉線條更明顯，「控制飲食，天天刷職業健體健美的運動員如何備賽，學習...CTWANT ・ 59 分鐘前
阿富汗巴基斯坦和談再破局 喀布爾歸咎對方不合作
（中央社喀布爾8日綜合外電報導）阿富汗塔利班（Taliban）政府今天說，與巴基斯坦在土耳其舉行的最新一輪和平談判已告失敗，並將原因歸咎於伊斯蘭馬巴德「不負責任且不合作」的態度。中央社 ・ 1 天前
北港馬祖盃全國馬拉松8日萬人起跑 跑者鑽轎腳祈福
2025北港媽祖盃全國馬拉松8日於雲林北港隆重登場。萬名跑者從四面八方齊聚北港牛墟，腳踏象徵祝福與榮耀的紅毯，隨著鳴笛聲響起，在眾人加油與掌聲中展開屬於信仰與夢想的奔跑旅程。中時新聞網 ・ 1 天前
華裔導演趙鋼《The Gift》 歷時12年力作好萊塢首映
電影「The Gift」日前晚在好萊塢軍團劇院（Hollywood Legion Theater）舉行全球首映，吸引眾多...世界日報World Journal ・ 1 天前
旅客注意！高鐵新制明天上路 提早1小時以上搭車「先換票才能進站」
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導台灣高鐵提醒旅客，自明（10）日起，若持「對號座」車票提早超過1小時搭乘其他班次，必須先完成換票手續，否則將無法通...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
追思白恐「共諜」 鄭麗文：不能再憂讒畏譏
國民黨主席鄭麗文，今（8）出席「白色恐怖追思大會」，三度「90度鞠躬」獻花；但其中悼念對象，包含當年潛伏在國軍裡面的「中共間諜」吳石、陳寶倉等人，引發黨內質疑。對此，鄭麗文強調，不能再為選票考量而扭曲歷史，這場活動也不是將「吳石」作為主角。TVBS新聞網 ・ 1 天前
「山爺」新書分享 黃春明出席（2） (圖)
聯合文學8日在台北博客來書店舉辦「山爺」新書分享會，高齡已逾90歲的作家黃春明（左）到場分享，並為讀者簽書留念。中央社 ・ 1 天前
港星海俊傑淚求醫藥費！愛妻急性肝硬化「我不是騙子」
香港男星海俊傑8日突然上傳一段求助影片，聲淚俱下表示老婆莫家慈急性肝硬化，需要籌150萬元港幣（約為新台幣278萬元），以進行肝臟移植手術，付不出醫藥費的他請求各界協助。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 18 小時前