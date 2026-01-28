「不是環境適應你！」雙性及跨性別女性改服替代役的可能風險
去(2025)年台灣演藝圈爆發閃兵案，國防部於12月預告修正「體位區分標準」，其中將「雙性人」及「跨性別女性」從原先免役資格改為替代役引發討論。國家人權委員會今年1月16日提報告呼籲暫緩推動，因為在缺乏完善配套下此舉將增加人權風險；有退伍替代役現身說法表示，當前從體檢到服役的諸多環節確實對多元性別認同者並不友善，有改進空間。
國防部修正180項體位標準 加嚴免役門檻
去(2025)年台灣演藝圈燒出一連串閃兵事件，包括王大陸、陳柏霖、Energy成員書偉及坤達等藝人都涉案，他們涉嫌花錢聘請「閃兵仲介集團」偽造病例拼「免役」，引發社會譁然。
對此，國防部去年12月提出草案預告修正「體位區分標準」，大幅修改180個分類項次，不僅全面加嚴常備役、替代役及免役體位標準，也在替代役部分新增區分A、B兩級。
國防部在草案中解釋，台灣役男免役比率達16%，比新加坡及南韓等亞洲鄰國都高，加上醫療科技有所進步，因此決定通盤檢討體位區分標準，已符合國家政策及兵役公平。國防部也提到，此標準於1974年首次發佈後歷經19次修正，最近一次修正為2023年。
負責替代役召集訓練的內政部部長劉世芳去年10月曾指出，對照全台健保「役男不可能免役率高達16%」，因此啟動相關體位標準修正；而內政部官員也表示，像血壓等吃藥可穩定控制的病情，或扁平足等不適合常備兵役，則可能改服替代役。
「雙性及跨性別」從免役改服替代役 引發爭議
然而，草案中第109項及第189項的變更引發爭議，也就是將「間性人(又稱雙性人)」和「未手術的跨性別者」從免役改為替代役。
所謂「間性人(Intersex)」，是指原生的生理構造(生殖器、性腺和染色體)無法被判定為典型男性或女性身體。「跨性別者」廣義上泛指生理構造與性別認同不一致的狀態；然而，草案中卻規定僅「接受性別變更登記者」才能免役，若只有性別不安等「性心理特定狀況」者，則需服替代役。
伴盟跨性別平權站網站說明，台灣目前「變更性別」仍以「摘除原有性器官」作為要件，也就是跨性別者要被承認往往只能動手術；然而美國精神醫學會的立場早在2013年轉向認為「性別重置手術進行與否與跨性別者之性別認同並無關聯」。
簡單來說，草案第189項的變更，將限制唯有完成手術、將性別變更為女性者才能達成「免役」條件；至於未手術、生理上仍是男性的「跨性別女性」，則失去免役資格，必須入伍服替代役。
諸多人權及性別團體表達反對，他們擔憂修法後會衍生更多霸凌與歧視，呼籲國防部審慎評估。彩虹平權大平台倡議專員林宛穎解釋，在開放空間換衣服「順性別男性」即便覺得不舒服，被標籤或攻擊的風險仍相對低，不過間性人與跨性別者的處境就不同。
他說：『(原音)間性人的身體很明顯長得不一樣，然後今天如果你是個未術的跨性別者，可是如果你已經有在服用荷爾蒙，你的身體也會不一樣，比如說你的胸部開始有隆起，那在這樣子的狀況之下，同樣都是暴露身體或者是接受軍事訓練的時候，他們除了心理上會不舒服之外，我覺得他們在外貌上會被標示出來、會被大家記得，然後他們也比較容易陷入被指出、被議論，甚至被騷擾、被攻擊的風險裡。』
替代役制度性別不友善 人權會籲暫緩：恐危害人權
今年1月16日國家人權委員會也提意見書呼籲國防部及內政部「暫緩推動將雙性人和跨性別納入替代役之政策」，報告指出，現行替代役制度實務上仍承襲軍事化管理、崇尚陽剛文化、預設所有替代役者皆為順性別男性，在缺乏性別友善、未提出相應配套措施的前提下，此舉恐加劇雙性人及跨性別女性的人身安全、健康、隱私等人權風險。
報告分析，目前僅少數地方政府有「性別友善兵役體檢措施」，導致部分雙性人或跨性別者必須自行「跨區體檢」，或被迫在缺乏隱私保障和不友善環境下接受檢查，如性別稱謂、換裝/裸身檢查等流程中都將承受窺探或不友善對待。
而在服役階段，替代役在前期仍須於成功嶺集中訓練、採軍營管理模式，不論是浴廁、大通鋪等硬體環境、生活起居或人員編制，都缺乏針對該群體的配套措施。此外，替代役「只能蓄短髮」的規定也有損跨性別女性的性別認同與表達，衝擊人性尊嚴及隱私權。
林宛穎表示，過往許多研究都指出軍事體系面對女性或同志軍人不論在空間、文化、甚至是輔導制度都存有缺失，像是軍中性搔擾(侵害)通報機制存在運作的不確定性，軍中長官亦恐缺乏多元性別的相應知能。他擔憂，貿然要求間性人與跨性別者服役，形同將他們推向已知的高風險環境。
林宛穎接著舉例，由於在跨性別手術之前需持續服用荷爾蒙、生理狀態便會開始改變，然而根據草案，未來「尚未完成手術」的跨性別者仍需服替代役，如此恐進一步衍生其他問題，他說：『(原音)服用荷爾蒙身體需要適應，比如說像是體能會有變化，那我是不是其實比較難符合軍中的要求，會不會得到相應的懲罰？還是我是比較特殊的狀況，所以我的長官也明白這件事情，所以他知道我如果達不到標準、不是我偷懶，而是我生理狀態比較特別？那請問我的同袍會不會覺得我被特殊對待？還是我需要對他們出櫃？』
彩虹平權大平台倡議專員林宛穎分享跨性別者在軍中可能面臨的挑戰。(饒辰書 攝)
人權會也強調，過往免役比例中雙性人僅佔0.0005%、跨性別僅佔0.045%，納入該群體服役難滿足「改善免役率過高弊病」之改善目的，有違比例原則；同時國防部亦未清楚說明修正的區分標準、調整理由，有違明確性原則。
多元性別有何風險？替代役過來人現身說法
去年從替代役退伍的吳先生說明，剛進去在成功嶺的基礎訓練階段，「沒辦法避免旁邊有人看到你只穿一條內褲」，比如體檢辦在大禮堂、沒有什麼更衣的遮蔽空間，大家只能現場更衣；又或者當轉換場合時的換裝時間只有3分鐘，幾乎不可能還到廁所更衣。
吳先生也觀察，在多數是順性別男性的環境下「無可避免有人會刻意嘲笑同志或不同的特徵」，但是相較於常備役全由國軍領導，替代役在基礎訓練階段大多由前幾梯學長帶領，所以氛圍上可能相對沒那麼陽剛，在遇到有人不敢拿槍時也較有通融的餘地。
另外，2024年從替代役退伍的王先生則直言此次修正將讓間性人與跨性別者面臨「可預知的重大風險」，而且他強調在人治色彩重的軍事文化裡，制度設計能否向下落實在基層就是一大考驗，遑論目前缺乏相關配套規劃。
王先生說：『(原音)當你作為一個性別少數或作為一個特殊的個體，進入這個集體文化的時候，你很難被這個團體給包容，這個團體可能不會把你視為我群的一份子，光是這件事情就會讓你在很多的軍隊生活的日常裡面遇到很多阻礙。因為人數是一個非常非常非常重要的保護因子，就是當一個族群裡面的人數夠多的時候，它會很自然地發展出保護因子，它會自己形成一個社會安全網。』
王先生也強調，這些族群的家庭創傷比例相對高，當兵役強制他們回到創傷發生的地方，「攪亂原本好不容易才建立起來的人際網絡，直接把原有的安全網全部打破」，他認為這是在服役之外另一個不容忽視的情況。
未來該怎麼做？
人權會指出，主管機關未改善替代役制度缺乏性別友善的問題，也缺乏任何預防或降低人權風險的配套，因此建議國防部及內政部應積極邀請該群體及相關團體參與討論，且修正前應進行人權及性別影響評估，以確保決策結果的妥適性。
具體而言，人權會建議主管機關應研析該群體在現行體檢程序所遭遇的困境，並邀集關鍵利害關係方、各地方政府、指定體/複檢醫院，從實務經驗中研訂性別友善的徵兵檢查指引。此外，主管機關也應加強民/役政、軍事及醫事等相關人員的性別平等與人權意識，改善並建立性別友善的軍事體系及環境。
彩虹平權大平台則主張，國防部及內政部不該只是倉促地修改體位標準就要求間性人和跨性別者服役，反而應該確實盤點現行缺漏、亡羊補牢，先確實做好完善的通盤準備，並清楚說明配套措施的規劃，才能具體展開下一步的討論。
王先生也提醒，某程度上軍事體制與人權追求存在扞格，不只間性人與跨性別者在服役期間面臨風險，亦需正視現行制度下已存在的問題。他認為不論是否納入該族群，都應持續改善內部的性別友善與環境制度。
其他人也在看
包給陳漢典1萬6禮金被嫌少！小S回1句「殺很深」 7.1萬人淚推太真實
藝人陳漢典與LuLu（黃路梓茵）於25日在台北文華東方酒店舉行盛大婚宴，席開70桌現場星光璀熠，幾乎半個演藝圈的大咖都到場祝賀。過去和陳漢典在《康熙來了》合作多年的小S先前就曾透露不會出席但會送上1萬6千元紅包祝賀，當時被調侃「好少」，她之後發自肺腑的一段話也因為這場婚禮再次被提起，就有網友大讚「這不就是大人世界最真實的樣子嗎」引發共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 178則留言
中國人不去日本玩 京都人笑開懷！卻苦了合掌村「陸客沒少還亂爬墳墓」
中國當局因為不滿日本首相高市早苗提倡「台灣有事論」，從觀光方面祭出手段，呼籲中國人不要去日本玩，就連春節期間也不要遊日本。據日本觀光單位數據指出，這兩個月中國客大幅減少45%，讓京都人笑開懷，不過著名觀光景點合掌村所在地白川鄉，卻是笑不出來，原因在於「陸客沒少，還搞破壞」。鏡報 ・ 2 小時前 ・ 64則留言
頂大生魂斷台64！小黃丟包他遭4車輾 高大成：垃圾
一名頂大25歲溫姓男子日前搭乘計程車時，與司機爆發衝突，遭對方丟包在台64快速道路上，最終遭四車輾斃身亡，法醫高大成受訪時就怒噴司機的行為，直言：「你有這麼垃圾嗎？」中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 144則留言
收到了！陳漢典曝小S超厚紅包 親寫「維持婚姻訣竅」：老婆生氣就表演小狗拉屎
Lulu（黃路梓茵）、陳漢典因主持《綜藝大集合》結緣，2人25日晚在台北文華東方酒店舉辦婚宴，而與陳漢典共同主持多年節目的小S，雖然沒有到場，但特別包了紅包，陳漢典今（28）日曬出紅包袋，可以看到上面的祝福、婚姻訣竅都非常有大S的風格。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 7則留言
影／Lulu婚禮送完客幕後畫面曝光 「浴巾包頭」刷牙超有生活感
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日舉辦夢幻婚宴，席開70桌，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，兩人的婚禮效果滿分，Lulu最後...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 1則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 2 天前 ・ 8則留言
還沒冷完！下波強冷空氣這天報到 「最冷時間曝光」恐達大陸冷氣團等級
氣象署表示，今（28）日受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大台北山區、東北部及東部地區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。對此，氣象專家林得恩在氣象粉專「林老師氣象站」分析未來天氣狀況，提醒「先濕後乾，短暫回暖，再轉濕冷！」三立新聞網 setn.com ・ 54 分鐘前 ・ 發表留言
「起家厝」空20年決定出租！老夫妻為何想通？原來42坪3房能租5.5萬：免管事就能入帳｜好宅報報
根據內政部公布的資料，2024年下半年台灣的低度使用住宅戶數達91萬4,196戶，比率達9.79%，其中包括建商尚未售出的待售新成屋約10萬多戶，中古屋空屋總戶數約有80萬戶。之所以會有這麼多閒置不動產，預料有一大部分原因，是因為屋主選擇性閒置，在沒有財務需求的前提下，很多屋主寧可選擇空置也不願出租；但是在包租代管業興起後，這樣的狀況出現了改變。Yahoo房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 21則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 505則留言
歐陽娣娣才10歲「通告費領8萬」！余祥銓變臉怒吼不錄了：我都沒有過
歐陽龍與傅娟的小女兒歐陽娣娣近年追隨姊姊歐陽娜娜的步伐踏入演藝圈，星二代背景讓她的一舉一動皆是鎂光燈焦點。近日資深媒體人粘嫦鈺在節目上爆料歐陽龍與妻子曾帶著年僅10、11歲的小女兒歐陽娣娣一同上通告，且通告費是「三人各自計算」，就連最小的娣娣，也能單獨領到8萬元。這番話一出，讓在場的余祥銓瞬間崩潰，甚至脫口說出「我不想錄了」。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 47則留言
軍委指揮層徹底毀滅！張又俠涉洩核密遭捕 全軍沉默24小時疑造反
中共軍委副主席張又俠因洩核武機密、貪腐遭習近平整肅。網路指習清洗張後，全軍「沉默抵制」迫使習談判，張反要求習下台。華爾街日報披露張向美洩核武數據及收賄。導致解放軍高層指揮鏈真空，戰力重創。逾2000名軍官面臨處置，軍心動盪加劇，中共政局備受關注。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 86則留言
不是小腿！研究曝「身體1部位」越厚實越健康：萎縮就失能、短命
健康老化是重要議題，醫師黃軒表示，一個人只要臀部肌肉還在、力量還夠，身體通常也不差。一項大型研究發現，臀大肌越厚實的人，全身握力越好、身體衰弱指數越低。一旦臀肌萎縮，人跌倒、失能、慢性病的風險都會全面上升。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1則留言
沈玉琳患血癌「結束4療程免骨髓移植」 預估復出時間曝光！
58歲「荒謬大師」沈玉琳去年7月驚傳病倒，隔月確診是血癌，第一時間住進內湖三總，後來轉院到台大。今(28日)他傳出好消息，透露剛完成第4個療程，醫生評估不需要做骨髓移植，可以回家過年，至於何時復出，大約是元宵節過後。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 26則留言
苗栗一日遊｜來苗栗別再去南庄老街啦！通霄私藏路線大公開～秘境景點＋銅板小吃 一條路線全收
原來苗栗通霄藏著這麼完整的一日節奏！你能想像嗎？不用跑遠、也不用排滿行程，在同一個小鎮裡就能把「在地早餐、日式老場景、海岸線視野、輕量登高、夕陽收尾」一次收齊。這趟小編最意外的是，很多點根本走路或短程 […]民生頭條 ・ 1 天前 ・ 1則留言
從105→55公斤零復胖！小禎「雞肉減肥法」爆紅，學會1吃法真的會狂瘦
女明星小禎從初的105公斤一路瘦到55公斤，還能多年維持不復胖，她的減肥方法真的被問爆。不走極端挨餓路線，而是把「吃對蛋白質」做到極致，其中近期討論度最高的就是她親手做的「高蛋白雞肉乾」。不只方便、好女人我最大 ・ 9 小時前 ・ 18則留言
新／新版新台幣將曝光？千元「4位小朋友畢業了」 央行上午10點揭曉
中央銀行將於今（27）日上午10時舉行記者會，由發行局局長鄧延達親自主持。值得注意的是，這場記者會的任務相當「魔幻」，央行預計將在現場同時說明「兩種新鈔」的相關資訊：一種是民眾下週過年要包紅包的「現行版新鈔」，另一種則是預計2028年才會問世、徹底改頭換面的「未來版新鈔」改版主題。這場集結了「現在」與「未來」的貨幣大秀，預計將揭開新台幣全面改版後的規劃藍圖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 174則留言
蘇巧慧老公原來是《冠軍之路》導演！一球砸歪開啟緣分 網笑：故意的
即時中心／林韋慈報導近期民進黨新北市參選人蘇巧慧與丈夫、紀錄片《冠軍之路》導演龍男·以撒克·凡亞思（Isaac Fan-Ya-Si）首度同台受訪，引發網友熱議。許多人驚訝發現，原來他們是夫妻。民視 ・ 5 小時前 ・ 123則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3則留言
霍諾德徒手攀101引議！高大成逆風不挺 拿「2事舉例」轟：亂搞一場
美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰徒手攀登台北101，引發全球高度關注，國際媒體爭相報導。在引起驚嘆的同時，知名法醫高大成逆風抨擊這類的行為是錯誤示範甚至引發模仿，痛斥「亂搞一場，這樣的事本來就不該被同意」。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 152則留言