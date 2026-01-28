「不是環境適應你！」雙性及跨性別女性改服替代役的可能風險

去(2025)年台灣演藝圈爆發閃兵案，國防部於12月預告修正「體位區分標準」，其中將「雙性人」及「跨性別女性」從原先免役資格改為替代役引發討論。國家人權委員會今年1月16日提報告呼籲暫緩推動，因為在缺乏完善配套下此舉將增加人權風險；有退伍替代役現身說法表示，當前從體檢到服役的諸多環節確實對多元性別認同者並不友善，有改進空間。

國防部修正180項體位標準 加嚴免役門檻

去(2025)年台灣演藝圈燒出一連串閃兵事件，包括王大陸、陳柏霖、Energy成員書偉及坤達等藝人都涉案，他們涉嫌花錢聘請「閃兵仲介集團」偽造病例拼「免役」，引發社會譁然。

廣告 廣告

對此，國防部去年12月提出草案預告修正「體位區分標準」，大幅修改180個分類項次，不僅全面加嚴常備役、替代役及免役體位標準，也在替代役部分新增區分A、B兩級。

國防部在草案中解釋，台灣役男免役比率達16%，比新加坡及南韓等亞洲鄰國都高，加上醫療科技有所進步，因此決定通盤檢討體位區分標準，已符合國家政策及兵役公平。國防部也提到，此標準於1974年首次發佈後歷經19次修正，最近一次修正為2023年。

負責替代役召集訓練的內政部部長劉世芳去年10月曾指出，對照全台健保「役男不可能免役率高達16%」，因此啟動相關體位標準修正；而內政部官員也表示，像血壓等吃藥可穩定控制的病情，或扁平足等不適合常備兵役，則可能改服替代役。

「雙性及跨性別」從免役改服替代役 引發爭議

然而，草案中第109項及第189項的變更引發爭議，也就是將「間性人(又稱雙性人)」和「未手術的跨性別者」從免役改為替代役。

所謂「間性人(Intersex)」，是指原生的生理構造(生殖器、性腺和染色體)無法被判定為典型男性或女性身體。「跨性別者」廣義上泛指生理構造與性別認同不一致的狀態；然而，草案中卻規定僅「接受性別變更登記者」才能免役，若只有性別不安等「性心理特定狀況」者，則需服替代役。

伴盟跨性別平權站網站說明，台灣目前「變更性別」仍以「摘除原有性器官」作為要件，也就是跨性別者要被承認往往只能動手術；然而美國精神醫學會的立場早在2013年轉向認為「性別重置手術進行與否與跨性別者之性別認同並無關聯」。

簡單來說，草案第189項的變更，將限制唯有完成手術、將性別變更為女性者才能達成「免役」條件；至於未手術、生理上仍是男性的「跨性別女性」，則失去免役資格，必須入伍服替代役。

諸多人權及性別團體表達反對，他們擔憂修法後會衍生更多霸凌與歧視，呼籲國防部審慎評估。彩虹平權大平台倡議專員林宛穎解釋，在開放空間換衣服「順性別男性」即便覺得不舒服，被標籤或攻擊的風險仍相對低，不過間性人與跨性別者的處境就不同。

他說：『(原音)間性人的身體很明顯長得不一樣，然後今天如果你是個未術的跨性別者，可是如果你已經有在服用荷爾蒙，你的身體也會不一樣，比如說你的胸部開始有隆起，那在這樣子的狀況之下，同樣都是暴露身體或者是接受軍事訓練的時候，他們除了心理上會不舒服之外，我覺得他們在外貌上會被標示出來、會被大家記得，然後他們也比較容易陷入被指出、被議論，甚至被騷擾、被攻擊的風險裡。』

替代役制度性別不友善 人權會籲暫緩：恐危害人權

今年1月16日國家人權委員會也提意見書呼籲國防部及內政部「暫緩推動將雙性人和跨性別納入替代役之政策」，報告指出，現行替代役制度實務上仍承襲軍事化管理、崇尚陽剛文化、預設所有替代役者皆為順性別男性，在缺乏性別友善、未提出相應配套措施的前提下，此舉恐加劇雙性人及跨性別女性的人身安全、健康、隱私等人權風險。

報告分析，目前僅少數地方政府有「性別友善兵役體檢措施」，導致部分雙性人或跨性別者必須自行「跨區體檢」，或被迫在缺乏隱私保障和不友善環境下接受檢查，如性別稱謂、換裝/裸身檢查等流程中都將承受窺探或不友善對待。

而在服役階段，替代役在前期仍須於成功嶺集中訓練、採軍營管理模式，不論是浴廁、大通鋪等硬體環境、生活起居或人員編制，都缺乏針對該群體的配套措施。此外，替代役「只能蓄短髮」的規定也有損跨性別女性的性別認同與表達，衝擊人性尊嚴及隱私權。

林宛穎表示，過往許多研究都指出軍事體系面對女性或同志軍人不論在空間、文化、甚至是輔導制度都存有缺失，像是軍中性搔擾(侵害)通報機制存在運作的不確定性，軍中長官亦恐缺乏多元性別的相應知能。他擔憂，貿然要求間性人與跨性別者服役，形同將他們推向已知的高風險環境。

林宛穎接著舉例，由於在跨性別手術之前需持續服用荷爾蒙、生理狀態便會開始改變，然而根據草案，未來「尚未完成手術」的跨性別者仍需服替代役，如此恐進一步衍生其他問題，他說：『(原音)服用荷爾蒙身體需要適應，比如說像是體能會有變化，那我是不是其實比較難符合軍中的要求，會不會得到相應的懲罰？還是我是比較特殊的狀況，所以我的長官也明白這件事情，所以他知道我如果達不到標準、不是我偷懶，而是我生理狀態比較特別？那請問我的同袍會不會覺得我被特殊對待？還是我需要對他們出櫃？』



彩虹平權大平台倡議專員林宛穎分享跨性別者在軍中可能面臨的挑戰。(饒辰書 攝)

人權會也強調，過往免役比例中雙性人僅佔0.0005%、跨性別僅佔0.045%，納入該群體服役難滿足「改善免役率過高弊病」之改善目的，有違比例原則；同時國防部亦未清楚說明修正的區分標準、調整理由，有違明確性原則。

多元性別有何風險？替代役過來人現身說法

去年從替代役退伍的吳先生說明，剛進去在成功嶺的基礎訓練階段，「沒辦法避免旁邊有人看到你只穿一條內褲」，比如體檢辦在大禮堂、沒有什麼更衣的遮蔽空間，大家只能現場更衣；又或者當轉換場合時的換裝時間只有3分鐘，幾乎不可能還到廁所更衣。

吳先生也觀察，在多數是順性別男性的環境下「無可避免有人會刻意嘲笑同志或不同的特徵」，但是相較於常備役全由國軍領導，替代役在基礎訓練階段大多由前幾梯學長帶領，所以氛圍上可能相對沒那麼陽剛，在遇到有人不敢拿槍時也較有通融的餘地。

另外，2024年從替代役退伍的王先生則直言此次修正將讓間性人與跨性別者面臨「可預知的重大風險」，而且他強調在人治色彩重的軍事文化裡，制度設計能否向下落實在基層就是一大考驗，遑論目前缺乏相關配套規劃。

王先生說：『(原音)當你作為一個性別少數或作為一個特殊的個體，進入這個集體文化的時候，你很難被這個團體給包容，這個團體可能不會把你視為我群的一份子，光是這件事情就會讓你在很多的軍隊生活的日常裡面遇到很多阻礙。因為人數是一個非常非常非常重要的保護因子，就是當一個族群裡面的人數夠多的時候，它會很自然地發展出保護因子，它會自己形成一個社會安全網。』

王先生也強調，這些族群的家庭創傷比例相對高，當兵役強制他們回到創傷發生的地方，「攪亂原本好不容易才建立起來的人際網絡，直接把原有的安全網全部打破」，他認為這是在服役之外另一個不容忽視的情況。

未來該怎麼做？

人權會指出，主管機關未改善替代役制度缺乏性別友善的問題，也缺乏任何預防或降低人權風險的配套，因此建議國防部及內政部應積極邀請該群體及相關團體參與討論，且修正前應進行人權及性別影響評估，以確保決策結果的妥適性。

具體而言，人權會建議主管機關應研析該群體在現行體檢程序所遭遇的困境，並邀集關鍵利害關係方、各地方政府、指定體/複檢醫院，從實務經驗中研訂性別友善的徵兵檢查指引。此外，主管機關也應加強民/役政、軍事及醫事等相關人員的性別平等與人權意識，改善並建立性別友善的軍事體系及環境。

彩虹平權大平台則主張，國防部及內政部不該只是倉促地修改體位標準就要求間性人和跨性別者服役，反而應該確實盤點現行缺漏、亡羊補牢，先確實做好完善的通盤準備，並清楚說明配套措施的規劃，才能具體展開下一步的討論。

王先生也提醒，某程度上軍事體制與人權追求存在扞格，不只間性人與跨性別者在服役期間面臨風險，亦需正視現行制度下已存在的問題。他認為不論是否納入該族群，都應持續改善內部的性別友善與環境制度。