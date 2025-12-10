不是甜食！營養師曝「1習慣」恐罹糖尿病：很多人都中

生活中心／張尚辰報導

糖尿病是國人常見的病因之一。營養師夏子雯分享，有兩名年輕的女病患，抽血數值都很正常，空腹血糖和糖化血色素都在正常範圍，但胰島素阻抗數值都偏高，一問之下才知道，她們都有睡眠品質不佳的問題。對此，夏子雯表示，胰島素阻抗和睡眠品質不佳之間存在著密切的雙向關係。

夏子雯曾在臉書粉專「夏子雯-貼近你生活的營養師」中發文，指出長期睡眠品質不佳或是不充足時，除了會感到很疲憊、精神不佳外，身體還會啟動一連串的壓力反應，如下：

【壓力荷爾蒙升高、胰島素敏感性下降】

當睡眠不足時，會使壓力荷爾蒙分泌增加，像是皮質醇會促使肝臟製造更多葡萄糖、腎上腺素則會使交感神經活性上升，這都會降低細胞對胰島素的敏感性、使血糖升得更高。

【身體呈現慢性發炎狀態】

長期的睡眠不足，會導致身體產生慢性發炎反應、體內的游離脂肪酸濃度會增加，長期會損害胰臟製造胰島素的功能，並加劇胰島素阻抗。

對此，夏子雯列出7點改善睡眠品質的方法，提醒民眾，睡眠對人體來說非常重要，務必要保持充足、高品質的睡眠，也建議大家多方嘗試，找到最能幫助自己一夜好眠的方式。

1.建立規律作息：盡量每天在固定時間睡覺和起床，即使是週末也一樣。

2.充足日照：白天有充足的陽光日照，增加夜間褪黑激素分泌、幫助入睡。

3.營造良好睡眠環境：確保臥室黑暗、安靜、適宜的溫度，避免噪音和光線干擾。

4.適度運動：白天規律的運動有助於改善睡眠，但睡前應避免劇烈運動喔。

5.睡前放鬆按摩：睡前可以泡個熱水澡、聽輕音樂、伸展放鬆、適度按摩也很好，切記要避免滑手機或使用電腦。

6.避免咖啡因和酒精：睡前數小時避免攝取咖啡因和酒精以免干擾睡眠週期。

7.調整保健食品補充時機：有些人對於維生素B群很敏感，只要午後補充就會影響到睡眠，所以大家可依據自身狀況來調整保健食品的補充時機，也可以適量補充像是礦物質鎂、GABA等，能改善睡眠品質。

