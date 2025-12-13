不是生意差！只休春節的政大「今日書局」將熄燈 老闆曝實際原因

在政大對面開業40年的今日書局，將於年底熄燈。翻攝Google Maps



在國立政治大學對面營業40年的「今日書局」，將在12月31日吹熄燈號。這間只休春節、幾乎全年無休的書局之所以停業，老闆坦言並非租金壓力或生意不好，店裡還有賺錢，只是因為無人接班，希望在膝蓋還能動時休息，給自己自由空間。

今日書局與政大隔一條指南路，美食店家林立，附近還有學生宿舍，販售文具、辦公用品及書籍等，是政大附近民眾生活據點之一；不過近期門口掛上紅布條，寫著「結束營業，清倉大拍賣7折」，讓不少在地人與校友感嘆不已。

根據《ETtoday新聞雲》報導，老闆孫永忠指出，關門不是因為租金，也不是生意不好，他為了適應市場變化，經營策略早就調整為文具8成、書籍2成，營運相當穩定；只是因歲月不饒人，現在已經沒有過去那種每天從中午12時工作到深夜的體力，加上沒有接班人，讓他決定關門，想趁著膝蓋還能動，多去走走。

消息在社群傳出後，許多網友紛紛留言「以後政大的學生臨時要慶生要去哪裡臨時抱佛腳買卡片」、「從大學買到現在的店」、「我超捨不得這個書局的！時代的眼淚！我會想念這裡的」、「這樣要去哪裡買文具 活頁紙跟L夾阿」、「謝謝今日書局，以後買文具剩沒幾家實體店面」。

