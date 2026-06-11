不是留錢道歉就沒事！女騎士撞倒機車「塞3000元離開」 警：還是肇逃

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王男重機倒地受損，置物箱內塞了三千元及道歉字條。讀者提供



用路人要特別注意了！若乘坐交通工具肇事發生碰撞，一定要報警處理，若自行離開就算是肇事逃逸。一名年輕女騎士，昨天（6／10）昨天在北市大安區敦化南路一處巷弄內，疑似準備要停車時，不慎碰撞已經停放路旁的重型機車，重機倒地。女騎士雖然在重機的置物箱內留下3000元現金及道歉紙條，但受害重機騎士仍向警方報案，警方表示這種行為仍屬於肇事逃逸，將通知當事人到案說明。

北市警大安分局資料顯示，女騎士由敦化南路2段63巷西往東行駛，疑似欲停路邊停車格，於操作時未注意車前狀況，車頭撞及機車停車格內停放之另一輛重機（車主為93年次王姓男子），重機倒地，多處受損。

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警方轉述王男稱，車輛受損後，於前置物箱內發現，疑似肇事駕駛留下的道歉紙條與現金3000元。

一名女騎士將路旁機車撞倒，留下3000元與紙條後離去。讀者提供

對此，大安警分局表示，民眾駕車不論是汽車還是機車，只要發生碰撞肇事後未通知警方到場，都屬於違法行為，依道交條例62條1項規定：駕車肇事無人受傷，而未依規定處置，處1000至3000元罰鍰。本案依A3肇逃成案處理，另已調閱相關影像查明肇逃車輛，將通知車主到案說明。

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