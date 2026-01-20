不是畫錯！斑馬線「多3條神秘白線」 交通局揭暖心用途

最近有不少民眾在過馬路時注意到斑馬線多了「3條直直的白線」，但卻不清楚它的用途。對此，交通部說明，其實這是近年推動的行人友善設施之一，名為「視覺功能障礙引導標線」。

視覺功能障礙引導標線。（圖／翻攝自嘉義市政府警察局官網）

交通部在臉書粉專發文表示，「視覺功能障礙引導標線」又稱導盲行穿線 ，是協助視障朋友通行馬路時，可清楚正確辨認行穿線位置與行走的路徑動線，提高用路人通行安全。

交通部表示，許多地方政府及道路主管機關應於有視障者通行或引導需求之路口，設置此標線。此外，視覺功能障礙引導標線之繪設方式，應依照《道路交通標誌標線號誌設置規則》第185條第3項之規定設置。

根據《道路交通標誌標線號誌設置規則》第185條第3項規定，視覺功能障礙引導標線寬度5公分、間隔5公分、厚度達0.4至0.6公分，視障者可透過白手杖滑過時標線凸出的特定觸感，達到引導視障者行進方向的目的。

視覺功能障礙引導標線。（圖／翻攝自嘉義市政府警察局官網）

另外，交通部路政及道安司曾說明，由於部分路口缺乏完善的人行道設施，導致導盲行穿線在設置上面臨不少困難，這也是過去推廣進度受限的重要原因。未來將把公共運輸樞紐、醫療院所等需求較高的地點列為優先設置對象，並持續協助地方政府進行整體規畫。

交通部路政及道安司補充，針對導盲行穿線與定位磚未對齊等不當設計情形，也會要求地方政府盡快修正，確保標線能真正發揮引導效果。目前已有不少大型路口完成設置，相關推動工作仍會持續進行。

