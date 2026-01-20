不是痔瘡！男出現「2症狀」不理會竟確診大腸癌 醫示警：沒有腹痛

記者鄭玉如／台北報導

糞便出血別輕忽！胃腸肝膽科醫師林相宏分享，一名65歲男子平時有抽菸習慣，但不喝酒，也沒有家族病史，近半年排便常帶血，起初以為痔瘡出血，遂到醫院做檢查，確診大腸癌。對此他提醒，可透過血色、排便習慣等判斷是否為大腸癌，一旦出現異狀，應儘早就醫。

林相宏在臉書粉專提到，65歲男性最近排便經常有血，時間長達半年，認為是痔瘡，便到門診打算嘗試吃藥或塞劑治療，但看診時他提及，半年來糞便不成形，一天排便次數多達6次，平時肚子未感覺疼痛，直到最近兩周，下腹部出現「怪怪的感覺」，症狀不同於痔瘡，建議進行大腸鏡檢查，發現是大腸癌造成的排便出血。

林相宏指出，大腸癌好發於50歲以上族群，佔了9成，痔瘡則以20至60歲青壯年為主，50歲以上佔了5成以上，不過大腸癌有年輕化趨勢，因此公費大腸癌篩檢才會下修到45歲以上及40歲以上有大腸癌家族史者，別以為年輕人出血就是痔瘡，年紀雖能做參考，但並非絕對準則。

林相宏說明，若想區分痔瘡與大腸癌，可以觀察「糞便顏色」，痔瘡大多呈現鮮紅色的血，且與糞便通常是分開的，有時在表面而已，或擦拭時才會出現，也可能是馬桶裡出現幾滴鮮血，血量會較大，而大腸癌多為暗紅色的血，與糞便混在一起，還會常有一些透明黏液，血量一般不大，不過若是靠近肛門的直腸癌，也可能出血鮮紅色。

另外，大腸癌的症狀一般並非肚子痛，初期症狀都是排便習慣改變，例如平時正常變成一直腹瀉，或是腹瀉變成便秘，也可能原本是成形糞便變成不成形，若從年輕就一直照三餐跑廁所，比較不用擔心。腫瘤要到較後期，才會出現糞便變細、腹痛、體重下降，痔瘡則不同，大多是肛門的腫脹疼痛，若是完全無症狀的鮮血，大多是內痔造成。

