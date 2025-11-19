不是瘦才美！東京筋肉女酒吧翻轉審美 吸海外觀光客

在東京一間名為「Muscle Girls」的地下酒吧，店員全是擁有結實肌肉線條的「筋肉女」。她們穿著運動風服裝，大方展示健身成果，直接挑戰日本社會長久以來「纖細才是美」的審美標準。酒吧也因此在社群上爆紅，吸引大量民眾與觀光客朝聖。

開業後吸客不斷 外國觀光客為大宗

酒吧自 2020 年開業，每天約吸引 100 名客人，以外國遊客居多。80 分鐘費用為 6000 日圓（約新台幣 1200 元），包含一杯蛋白質飲品與無限暢飲的飲料，店員還會現場展示健美姿勢，甚至讓客人感受胸肌跳動，被視為特色體驗之一。

店長：在這裡第一次覺得「粗腿也值得被欣賞」

38 歲的店長 Hitomi Harigae 說，日本傳統的「可愛女生」會被期待手臂纖細、背部和腿看起來要嬌小。然而，來 Muscle Girls 的客人卻完全相反，反而大讚手臂結實、雙腿粗壯才有魅力。

她回憶，自己因打排球練出強壯體格，卻在求學時期被男同學嘲笑腿粗。她形容這種主流審美是「精神控制」「詛咒」，而酒吧的存在，就是為了把「美的定義」奪回來。

日本女性「過瘦比例」居 OECD 之冠

根據經濟合作暨發展組織（OECD）數據，日本成年女性體重過輕比例高達 9%，是成員國中最高，約為美國和德國的五倍。專家指出，「瘦即是美」的文化讓許多女性陷入營養不良等健康風險，值得高度關注。

