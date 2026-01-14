不是癱瘓也非講話歪斜！醫曝：很多中風是「突然很累」

許多高齡中風患者症狀不典型而錯過黃金治療時間，傅裕翔醫師表示，這幾年在門診與急診觀察到，越來越多高齡中風病人走進醫院時，主訴不是「我癱了」，而是「突然很累、很暈、怪怪的」。

有些高齡患者只是變得嗜睡、反應慢、走路不穩，家屬第一時間往往會說「他可能只是年紀大了吧」。（圖／Photo AC）

內科醫師傅裕翔在臉書指出，有些高齡患者只是變得嗜睡、反應慢、走路不穩，家屬第一時間往往會說「他可能只是年紀大了吧」。但最新研究與臨床觀察早就提醒，中風在高齡者身上常常是「非典型」發作。

傅裕翔說明，研究發現許多高齡中風患者在早期並沒有明顯的手腳無力或講話歪斜，而是出現意識混亂、突然嗜睡、頭暈嘔吐、視力模糊、行為或情緒改變，甚至只是跌倒。這些症狀和一般認知的中風完全不同，也因此最容易被誤判。

廣告 廣告

傅裕翔進一步指出，研究顯示這類非典型中風在高齡族群特別常見，因為老化的大腦對缺血的反應不同，症狀表現會比較「模糊」，而不是突然癱瘓。問題是正因為模糊，才更容易被當成疲勞、低血糖、感染或單純老化。

非典型中風在高齡族群特別常見，因為老化的大腦對缺血的反應不同，症狀表現會比較「模糊」。（示意圖／photo AC）

傅裕翔強調，這些被忽略的中風往往錯過黃金治療時間。研究也發現，非典型表現的中風患者延誤就醫的比例更高，預後往往更差，失能風險也更大，不是因為病比較輕，而是因為太晚被發現。

傅裕翔提醒家屬，老人家不會因為「正常老化」在短時間內整個人突然變得不對勁。只要是「突然出現的怪異狀態」，就要先當成中風或急症處理，而不是觀察看看。他表示，這不是製造恐慌而是避免遺憾，因為對大腦來說每一分鐘都很重要。

延伸閱讀

「猛鬼大樓」西寧國宅傳逾20隻貓受困！動保處出動捕貓籠

吳龍滿二審仍判死 家屬：下地獄女兒女婿才能安心

二度南下力挺陳亭妃 王世堅喊話：盼鄉親還她一個公道