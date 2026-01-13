「不是發律師函就能叫人閉嘴」 Cheap反擊喊話雷虎：法院見

Cheap貼出律師聲明函反擊雷虎，「不是發律師函就能叫人閉嘴，法院見。」（圖：Cheap臉書）

上市公司雷虎科技（8033）遭百萬YouTuber「Cheap」影射為特定股東的「套利工具」，昨晚發訊駁斥指控，並表示法務部門已完成蒐證，將正式提告以維護股東權益。對此，Cheap今（13日）也貼出律師聲明函反擊表示，「不是發律師函就能叫人閉嘴，法院見。」

Cheap表示，「我已正式委任前檢察官、重和國際法律事務所所長宋重和律師處理，影片裡提到的增資、併購、績效，全部都是公開財報、新聞報導與法院判決，營運狀況本來就是可受公評的公共事務，不是發律師函就能叫人閉嘴。」他更嗆，「我會積極應訴，法院見。至於那些高潮的側翼，先記到我的小本本，之後處理。」

雷虎科技昨指出，Cheap在名為「樂天集團怎麼了？從豪擲20億到便當有蛆」的影片中，於09:15至12:37處以言論評論公司，指稱其為「富爸爸變窮酸吱」，並質疑其經營模式涉及「先個人買、再叫公司接盤」。雷虎科技澄清，公司身為上市公司，所有資金往來與股權變動均受監管機關嚴格監督，影片內容所述之利益輸送情節全屬惡意虛構。

雷虎科技表示，影片創作者僅以短期股價波動就將員工的努力貶低為「題材炒作」，此舉嚴重傷害台灣國防自主產業的發展與形象。針對影片中使用「掛了幾十年」、「多年虧損」等詞彙意圖引發投資人恐慌，雷虎科技強調其與子公司之財務狀況皆定期依法公告，資訊公開透明，不容肆意抹黑。為捍衛商譽與股東權利，將對相關責任人提出刑事加重誹謗及違反證券交易法告訴，並規劃附帶民事求償，決定透過法律程序追究到底。